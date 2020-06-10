На концерты с российскими артистами бюджет республики не тратит ничего – Пушилин

10.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Проходящие в ДНР концерты российских звёзд – это жест доброй воли регионов РФ и желание поддержать Донбасс со стороны артистов.

Об этом в интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К нам приезжают разные артисты, их много за последний период приехало. Так вот, из бюджета республики не тратится ничего. Мало того, что на российских звёзд деньги не тратятся, это всё предоставляют нам регионы России, они находят в бюджетах такую возможность. То есть, это такая акция поддержки. Поэтому на концерты республика не тратит ничего», — заявил Пушилин.

По его словам, это происходит за счёт регионов РФ, с которым плотно работает Русский центр. При этом сами артисты в качестве гонораров за концерты в ДНР получают чисто символическую сумму.

«Практически все артисты получают чисто символическую сумму, если сравнивать с их гонорарами в регионах России или за рубежом. Ко всему прочему, это ещё и жест доброй воли с их стороны и желание поддержать Донбасс в непростые периоды», – добавил глава ДНР.

При этом он отметил, что вопрос о целесообразности проведения данных мероприятий в республике если не спорный, то, по крайней мере, дискуссионный.

«Люди седьмой год живут в войне, им нужна какая-то отдушина. Это – некие атрибуты мирной жизни. Донецк был очень сильным, и я уверен, он будет ещё сильнее. Здесь всегда проводилось много разных мероприятий и концертов. Просто взять и вычеркнуть это можно на полгода, на год. Ну а дальше?

Людям нужно жить, у нас растут дети, растёт молодёжь, у них есть свои интересы. Поэтому всё под одну гребёнку – неправильно. Если на концерты ходят, значит это нужно», – заключил Пушилин.