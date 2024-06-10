На конференции в Крыму остро поспорили об украинцах, рвущихся из Европы в Россию

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Дискуссия о целесообразности приема в РФ бежавших на Запад украинцев развернулась на международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму после выступления заведующего отделом Украины Института стран СНГ Ивана Скорикова, который предложил превратить Россию в «ковчег спасения» для украинских беженцев в Европу.

Его выступление поддержал ведущий конференции Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – единственная историческая Родина для русских, и то, что мы не даем русским приоритетной возможности возвращаться – это просто подлость. Это нечестно», – сказал Михеев.

Возразить решил представитель МИД России в Симферополе Артём Березовский, который заявил, что работа «с потенциальными репатриантами» ведется, среди них не только украинцы, но и «другие люди из недружественных стран».

«Ничего лучшего мы не придумаем для привлечения наших соотечественников из-за рубежа, чем создать здесь условия для того, чтобы они действительно захотели сюда вернуться. На наши с вами плечи ляжет создание этих условий», – сказал Березовский.

«Билеты из Сербии сюда добраться знаете, сколько стоят? 60 тысяч на одного человека», – возразил Скориков.

«Но мы не можем из Сербии сделать», – стал оправдываться Березовский.

Его выступление возмутило бывшего командующего Черноморским флотом Александра Витко, который потенциально может стать жертвой атаки шпионов СБУ. Он напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией служащие ВМС Украины полным составом смогли не только получить российское гражданство, но и служить в российском флоте.

«Люди, которые хотят к нам вернуться, страдают, а мы им ставим препоны. Там дети. У меня есть большие основания опасаться приезда засланцев среди этих людей. Но даже если случится, на мое место придут тысячи людей, которые будут гораздо лучше, чем я и многие из нас, но они будут наши. Что мы творим? У нас был хороший опыт в 2014 году, когда мы всех военнослужащих, более опасных по потенциалу, без вопросов приняли в вооруженные силы. Не было проблем», – сказал Витко.

Замгубернатора Херсонской области Татьяна Кузмич рассказала, что к ней обращается много родственников местных жителей, которые пытались вернуться из Европы, но «зависли в Шереметьево», и вопросы не решаются.