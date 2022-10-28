На конференции в Москве гадали – зачем Армения Пашиняна Нагорному Карабаху

Власти Армении выставляют Россию извечным врагом, который вместе с Турцией и Азербайджаном якобы готовит раздел страны.

Об этом на конференции в Москве заявил профессор кафедры политологии МГИМО Андраник Мигранян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не очень разбираюсь в заявления армянских официальных лиц. Читая армянский интернет, я постоянно натыкаюсь на утверждения целого сонма так называемых политологов и экспертов, которые говорят – они являются представителями армянских властей, и постоянно продвигают мысль, что все, что происходит с 2020 года, является результатом российско-турецко-азербайджанского сговора по расчленению Армении. Я хочу понять, является ли это официальной позицией властей, и какой отпор получает такая позиция. Если это официальная позиция, то что делает Армения в различных структурах, в которых с такой позицией ее членство неуместно. Происходит парадигмальное изменение вектора армянской политики. Считалось, что 200 лет было хорошо, пока мы были с Россией. А теперь говорят, что 200 лет все было плохо. Но сегодня, наконец, Европа и Америка придут и все изменят. Можно положиться только на них. Только они могут гарантировать безопасность Армении. Просчитываются ли последствия таких изменений?», – сказал Мигранян.

Он напомнил, что в Вашингтоне подготовлен документ, по которому Ереван передает Нагорный Карабах Азербайджану.

«Я считаю, что ввод российских миротворцев был ножом в спину Пашиняну и его команде. Потому что они-то 20 лет говорили, что Карабах – это обуза, и его надо сбросить. И все хорошо получалось, но вдруг российские миротворцы приостановили этот процесс. Сказало ли армянское правительство обществу: мы сдаем Карабах, это не наша земля, и мы напрасно потратили столько сил и жизней человеческих? Когда шла война, сам армянский премьер-министр сказал, что он не мог остановить военные действия. Надо было побольше людей убить, углубить страх армянского общества, чтобы оно в плену этого страха могло принять любые чудовищные действия властей. Если Армения отказывается от Карабаха и готова сдать его по вашингтонскому документу, Россия не может этот вопрос одна поднимать. Хотя, я думаю, если Карабах и Армения договорятся, то, может быть, и можно без Армении. Зачем такая Армения нужна Карабаху», – отметил Мигранян.

Аудитория отреагировала на его последние слова аплодисментами.

Экс-министр обороны Республики Армения Вазген Манукян подтвердил, что такие настроения в Армении действительно присутствуют.

«О том, что Россия объединилась с Турцией и Азербайджаном против Армении, что Арцах – это довесок и мешает нам жить, верно, об этом говорят. Власть провоцирует эти вещи. В этом политика нынешней Армении. С другой стороны, Россия постоянно поддувает в этот огонь. Своими словами, делами или неделами – все время как будто подталкивает их, и поэтому им очень легко убеждать простых людей в том, что они правы. Иногда кажется, что Россия хочет, чтобы в Армении создавалось такое настроение», – сказал Манукян.

К нему присоединился экономист Ашот Тавадян.

«Это воспринимается так. Россия говорит: Азербайджан и Турция это партнеры, а Армения, конечно же, союзник. Но они партнеры первого сорта, а мы союзник третьего сорта, и соответствующее к нам отношение. Такая позиция ни к чему хорошему не приведет. К сожалению, кооперация наших экономик происходит на словах, но не на деле. Нет соответствующей программы. Наша продукция постоянно дорожает и проигрывает конкуренцию. Проблема миграции из Арцаха не решается», – перечислил Тавадян.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин считает, что единственным решением многолетнего конфликта может стать только признание независимости Нагорного Карабаха.

«Я пришел к выводу, что невозможно без унижения, репрессий, катастрофы и, может, нового геноцида заставить армян Нагорного Карабаха жить в составе Азербайджана без гарантий, который бы предоставил статус независимости Нагорно-Карабахской республике, ими созданной. Армения не признала независимость Арцаха. Считалось, что это стеснит ее возможности в процессе урегулирования. Это было ошибочным. Чтобы независимость Нагорного Карабаха не стала поводом к новым столкновениям, с его стороны требовался жест доброй воли по передаче Азербайджану тех районов по периметру республики, которые были заняты армянской стороной в ходе военных действий в 1994 году», – сказал Затулин.

Он уверен, что вина в конфликте 2020 года лежит на Азербайджане, но правительство Пашиняна также несет ответственность. Оно считало Карабах обузой, поскольку вся оппозиция родом оттуда, и допустило унижение своей армии. При этом Затулин признал и ошибки России.

«По ком звонит колокол, если твой союзник проигрывает войну? По тебе. Россия должна была применить максимум усилий для того, чтобы эта война не произошла. Эту войну нельзя было допускать. Претензии к нашему разведывательному сообществу, к нашему политическому руководству, к тем, кто недооценил последствия этих военных действий. Считать, что для нас неожиданными были эти военные действия, еще хуже, чем думать, что мы на первом этапе решили остаться в стороне. Американцы заранее предупредили своих граждан, что им нужно уехать с этой территории», – напомнил Затулин.

При этом он полагает, что российские миротворцы исправили ситуацию. Контакты России с Турцией и Азербайджаном Затулин объясняет тем, что президент вынужден маневрировать, чтобы удержать эти страны от присоединения к западному лагерю. И все же Россия, по его мнению, должна была заявить в 2020 году об агрессии Азербайджана и не затягивать решение карабахской проблемы, что привело к поиску Ереваном другого посредника. Депутат не исключил, что после подписания “вашингтонской декларации” Пашинян попросит Россию убрать своих миротворцев.

«Запад стремится во что бы то ни стало вытеснить Россию из переговорного процесса. Для людей из Армении, которые идут на подобного рода сделки, это закончится плохо», – резюмировал Затулин.