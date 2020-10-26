На конференции в Москве размовляли о «едыной» и удивлялись, что их не пустили в ДНР

26.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Можно говорить «постмайданная власть», можно – «власть на Донбассе», но нельзя Донбасс и Украину называть через запятую, поскольку это одна страна.

Об этом в ходе круглого стола в Москве рассказал прибывший из Киева деятель культуры, президент Украинской академии оригинальных идей, лидер вокальной группы «Браття» Степан Болотенюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как раз всего «Кобзаря» перечитал, и там есть все ответы на все вопросы. И хочу я начать с его слов, которые помогут нам достичь своей цели, а цель у нас – мир в Украине, счастье для граждан Украины: «А всім нам в купі на землі. Єдиномисліє подай. І братолюбіє пошли (а всем нам вместе на земле единомыслие подай и братолюбия пошли – ред.)»

В этих двух словах – «единомыслие и братолюбие» вся суть, всех философов мира, сейчас я объясню, почему. Мы больше часа разговариваем, и уже есть недопонимание по некоторым определениям. Вы простите, но это нам поможет в дальнейшем, чтобы мы понимали, что мы говорим, и единомыслие должно быть у каждого, чтобы не было такого, что кто-то слово скажет, а нас здесь десять человек, и каждый по-своему понимает.

Украина, Донбасс – неправильно так называть. Донбасс – это Украина, и Украина это… нельзя так делить, можно говорить Киев, постмайданная власть, власть на Донбассе. Донбасс, Украина – одно целое», – заявил Болотенюк.

«Тут сказали, что олигархи – главные, кто это всё замутили, что в Украине делается, там власть делят и это всё – неправильно. Олигархи – это второстепенно, на первом месте идет война между Западом и Востоком, между ценностями материальными и духовными, нельзя так говорить.

Другое, Шевченко уже дал ответ на этот вопрос, который сейчас творится на Донбассе – бесчинства. Он в поэме «Гайдамаки» назвал причины, виновников, что творится на Донбассе. Он писал о «гайдаманщине», о «колиивщине» там есть эти слова, это Шевченко, и сейчас не будем поддавать их сомнениям и тем более цензуре: «Болить серце, як згадаєш: Старих слов’ян діти. Впились кров’ю. А хто винен? Ксьондзи, єзуїти (Болит сердце, как вспомнишь: старых славян дети упились кровью, а кто виноват? Ксёндзы, иезуиты – ред.)» Это слова Шевченко», – добавил киевский гость.

В то же время один из организаторов встречи, министр МВД Украины времен Виктора Януковича Виталий Захарченко в ходе дискуссии рассказал, что изначально данный круглый стол хотели проводить в ЛДНР.

«К сожалению большому, мы не получили от властей Донецка, ну, ДНР, ЛНР, согласия на приезд. Мы официально сделали обращение, это обращение мы передали в начале нарочным, потом электронной почтой. Получили ответ, в котором у нас попросили перечень всех желающих приехать, хотя мы изначально это писали в письме, но и в том числе попросили составить перечень тех лиц, с которыми мы хотели бы встретиться в Донецке.

Мы подготовили ответ, ответное письмо и попросили на усмотрение руководителей ДНР самим пригласить известных в Донецкой области людей, деятелей искусства, науки, культуры, спорта, литературы и так далее, лидеров общественного мнения на встречу с нашей делегацией. И повторили, кто в нашу делегацию хотел войти, фактически все люди, которые сегодня присутствуют за нашим столом», – рассказал бывший силовик.

«Ответа мы так и не получили, так и не дождались. Поэтому было принято решение круглый стол не отменять, проводить его в таких условиях, в каких проводим его сегодня», – пожаловался Виталий Захарченко.