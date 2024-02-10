«На контрасте с Путиным» – в США поняли, что Байден недееспособен
Интервью с российским президентом Владимиром Путиным показало американскому зрителю недееспособность старика Джо Байдена, и вызвало истерику в подконтрольным ему СМИ.
Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил московский политик Никита Ляховецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Интервью было не на нас нацелено. Не мы его целевая аудитория. Оценивать надо то, какую реакцию оно вызвало в США.
А реакцию оно вызвало выгодную для нас. Я с утра успел зайти в бывший «Твиттер», и вижу там полнейшую истерию всяких CNN-щиков, которые вчера с вечера клеймят это интервью, бьются в истерике что не были заданы такие важные для Америки вопросы, как состояние Навального, или выборы президента России.
CNN просто призывает, воет прям в прямом эфире, что эти вопросы заданы не были. Эта история так называемых «левых» американский медиа, этого апломба демократической партии, показывает, что интервью попало в самое сердечко, куда и должно было попасть», – сказал политик.
Он подчеркнул, что на фоне российского президента, Джо Байден кажется американскому избирателю ещё более немощным стариком.
«А консервативная аудитория довольна. И самое смешное, что Байден выступил сразу после, и виден контраст: два президента двух огромных ядерных держав, и один не то что в показаниях путается, а речь не может выстроить прямо, а второй с ходу даёт получасовую лекцию по истории.
И эта разница для американцев заметна. И американцы-консерваторы получили ещё одно подтверждение, что их президент в принципе не дееспособен», – добавил политик.
Спасибо!
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