На кону – иски против Москвы: Украина, США и ЕС не могут согласовать текст антироссийской резолюции

Вашингтон предложил Украине смягчить свои формулировки во внесенной на рассмотрение ООН резолюции о «российской оккупации». Об этом, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС, сообщила украинская англоязычная газета Kyiv Post, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что было предложено заменить формулировки «территориальная целостность» и «агрессия» на более общую – «война в Украине». Американцы сослались, что предложенное изменение сделает текст «более инклюзивным» и «перспективным».

Не только Киев, но и ЕС восприняли это болезненно.

 «Это очередной пример того, как Вашингтон отказывается от ключевых украинских интересов в критически важный дипломатический момент», — заявил изданию европейский источник.

По его словам, новая редакция резолюции «будет означать, что США больше не играют ведущую роль в защите международного порядка».

При этом газета жалуется, что будет подорвана возможность подачи исков против России.

«Ставки высоки, поскольку нынешняя резолюция не только осуждает оккупацию, но и может стать основой для будущих судебных исков против России, например, в Международном уголовном суде. Ожидается, что голосование состоится в течение нескольких недель, и, по сообщениям СМИ, дипломаты ряда европейских стран добиваются изменения позиции США», – резюмирует Kyiv Post.

