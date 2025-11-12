На кону – иски против Москвы: Украина, США и ЕС не могут согласовать текст антироссийской резолюции
Вашингтон предложил Украине смягчить свои формулировки во внесенной на рассмотрение ООН резолюции о «российской оккупации». Об этом, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС, сообщила украинская англоязычная газета Kyiv Post, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Отмечается, что было предложено заменить формулировки «территориальная целостность» и «агрессия» на более общую – «война в Украине». Американцы сослались, что предложенное изменение сделает текст «более инклюзивным» и «перспективным».
Не только Киев, но и ЕС восприняли это болезненно.
«Это очередной пример того, как Вашингтон отказывается от ключевых украинских интересов в критически важный дипломатический момент», — заявил изданию европейский источник.
По его словам, новая редакция резолюции «будет означать, что США больше не играют ведущую роль в защите международного порядка».
При этом газета жалуется, что будет подорвана возможность подачи исков против России.
«Ставки высоки, поскольку нынешняя резолюция не только осуждает оккупацию, но и может стать основой для будущих судебных исков против России, например, в Международном уголовном суде. Ожидается, что голосование состоится в течение нескольких недель, и, по сообщениям СМИ, дипломаты ряда европейских стран добиваются изменения позиции США», – резюмирует Kyiv Post.
