«На кону репутация Герасимова»: ВСУ пока не удаётся выбить из Курской области

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В Сети появилось несколько роликов, снятых в райцентре Суджа Курской области, к которому подошли ВСУ. Авторы – волонтеры, вывозящие местных жителей из-под обстрелов.

Украинские военные контролируют часть города, на въезде в Суджу машина волонтеров была обстреляна – авторы демонстрируют повреждения, которые получило авто – пулевые отверстия в корпусе, разбитые стекла. Ниже иллюстрация – вражеская карта боевых действий. Бордовым отмечен заминированный участок дороги на Суджу, вероятно, для прикрытия фланга противника.

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Инструктор отрядов «Шторм Z» Святослав Голиков в своём блоге характеризует текущую ситуацию так: «Тонкая приграничная завеса и провал обороны, критическая нехватка сил для оперативного купирования кризиса».

«При этом – не соответствующее действительности уверение Герасимова в лицо Верховному об остановке продвижения противника в глубь нашей территории при фактическом прорыве ВСУ к Судже и её блокировании противником. На текущем этапе ситуация выглядит как Балаклея 2.0», – пишет Голиков.

Помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов утверждает, что попытки деблокировать Суджу минувшей ночью не были осуществлены.

«Реальной текущей ЛБС в ВС России – не знает никто. Отсутствует связь, взаимодействие. За ночь противник подтянул резервы, технику, ГСМ. Усилил ПВО».

Романов утверждает, что существует опасность захвата еще одного райцентра – по его данным, ВСУ сейчас продвигаются «в направлении Рыльска. С применением тяжёлой техники».

Куда более оптимистично настроен военкор Юрий Котенок. По его словам противник «выбрасывает впереди своих подразделений «щупальца» — ДРГ, пытаясь прощупать наши силы на ряде участков и, прежде всего, тех, которые примыкают г. Курчатов и непосредственно к Курской АЭС».

«В большинстве указанных районов, где зафиксированы столкновения с противником (за исключением приграничных зон) у нас нет подготовленных в инженерном отношении позиций. Здесь мы «играем» в маневренную оборону с её плюсами и минусами… Если в Минобороны подтверждают десятки единиц подбитой и сожженной бронетехник врага и его потерях в живой силе, значит, есть потери и у нас. Без них войн не бывает. Но планы противника однозначно срываются, потому как полноценно взять районные центры области на границе на вторые сутки вторжения ему не удалось. Под Коренево ВСУ получили по зубам. Несмотря на контроль большей части н.п. Суджа, в условиях застройки противнику оказывается сопротивление. Иначе зачем хохол пытается использовать в населеннике броню, тянет танки?» – пишет Котенок.

Военный эксперт Владислав Шурыгин пишет о проблемах прибывающих российских подкреплений.

«Ночью шла переброска сюда наших резервов и с утра они вводятся в бой. Проблема в том, что в бой они вступают на незнакомой для себя местности, часто без серьёзной разведки, поэтому несут неоправданные потери… Сейчас Сырский лихорадочно ищет дополнительные силы, снимая батальоны с разных участков фронта для развития успеха. Наше командование в таком же срочном темпе формирует группировку для контрудара и выдавливанию противника с нашей территории. На кону репутация начальника генерального штаба Герасимова, пообещавшего Верховному главнокомандующему разгромить и вышвырнуть ВСУ с российской территории», – напоминает Шурыгин.

По его данным, отступления ВСУ не зафиксировано.

«Противник упорно держится за занятые позиции, постоянно ведёт разведку и пытается нащупать бреши в нашей обороне».