На кону репутация Запада: соблазн вмешаться напрямую очень велик – американский профессор

Анатолий Лапин.  
24.04.2024 18:59
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США, НАТО и всему Западу суждено проиграть на Украине. При этом – на кон поставлена вся их репутация. Поэтому в случае, когда поражение будет явным, возрастает риск прямого вмешательства в конфликт, чтобы попытаться исправить ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США, НАТО и всему Западу суждено проиграть на Украине. При этом – на кон...

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«Настоящая брешь в их броне и вооружении, на самом деле не является вооружениями, – это людские ресурсы. У них нет людских ресурсов, они сильно уступают в численности и не имеют никакого значимого мобилизационного плана, который позволит им решить проблему людских ресурсов. Вот, в чем заключается настоящая брешь в их броне.

Но что касается вашего вопроса, то это очень интересный вопрос, потому что если вы подумаете об этом, то то, что мы делаем сейчас на Украине, – это удвоение ставок. Мы как никогда полны решимости сделать так, чтобы украинцы выиграли. Наша репутация действительно поставлена на карту.

Так что же произойдет, если через два или три месяца украинцы начнут значительно проигрывать на поле боя и почти всем станет ясно, что русские на подъеме и русские выигрывают войну, что бы ни значила победа?

Давайте пока оставим это в стороне, но мы явно находимся в ситуации, когда Западу, НАТО и Соединенным Штатом суждено проиграть войну, учитывая все, что мы вложили в Украину и то, что мы только что удвоили ставки, что мы тогда будем делать?», – риторически отметил он.  

«И это – тревожная ситуация, потому что искушение использовать западную военную силу для исправления ситуации, для повторного удвоения ставок – будет очень сильным искушением. И это может привести к действительно серьезным проблемам», – заключил Миршаймер.

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