«На кону серьезные деньги»: Варшава готовится к большой войне

Владимир Гладков.  
02.08.2023 13:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, Украина


Ради одобрения американских хозяев польское руководство стремится бросить свою страну в полномасштабную войну против России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил историк Клим Жуков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ради одобрения американских хозяев польское руководство стремится бросить свою страну в полномасштабную войну против...

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«У Польши, Венгрии и Румынии есть реальный политический интерес на территории Западной Украины. Не возникнет ли противостояние на этом фоне между этими странами?» – поинтересовался ведущий.

«Как скажет «Большой папа», США. Это паровоз НАТО, самая развитая страна всего блока, без которой Альянс просто не существует. Поэтому когда правящие круги США решат, что пора заканчивать, они очень может быть, всю Западную Украину отдадут Польше. А может быть, что-то кинут Румынии и Венгрии по чуть-чуть.

Пока просто Польша лидирует в том плане, что её правящие круги готовы положить страну в кровавый винегрет, только чтобы России не было. Это очень удобно, за такое рвение Польшу могут усилить за счёт западных земель Украины», – сказал Жуков.

Он подчеркнул, что польскому руководству чрезвычайно выгодно бросить свой народ в войну против России.

«Поляки воевать не готовы, а вот правящие круги Польши не просто готовы, а рвутся. Потому что наличие силового противостояния им так выгодно, что дальше некуда.

Можно списать всю старую технику, загрузить заказами на новую технику, получить субсидии, порешать собственные политические вопросы, закрутить гайки что аж скрежет будет стоять. Всем можно надавать по сусалам, закрыть в тюрьму, и продолжить заколачивать большие деньги.

Поэтому я охотно верю, что следующая будет Польша», – подытожил историк.

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