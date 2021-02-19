«На кошечках потренируйтесь», – заступавшуюся за Навального «башню» Кремля отстранили

19.02.2021, Москва, Елена Острякова

Если изначально в Кремле блогером-уголовником Алексеем Навальным занимались «политологи», то после истории с его мнимым отравлением и фильма про «дворец Путина» его судьба в руках силовиков.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И после этого, насколько я понимаю, было изменено управление этими процессами. Раньше одна из башен Кремля, которая там занимается политическими процессами, этим занималась, говорила, давайте здесь помягче с Навальным, давайте будем в игру дальнестратегическую играть.

В сентябре стало ясно, что никакая стратегическая игра не получается, а хозяева Алексея Навального, которыми являются прежде всего британские и американские пресслужбы, они радикализируются.

И после этого сказали, ну все, вы политтехнологи, отойдите в сторонку, на кошечках потренируйтесь, поищите себе более спокойный предмет работы. А этот уйдет к силовикам.

И силовики, с присущей им грациозной изящностью танка на биатлоне танковом, оно вот стали решать проблему по-своему», – сказал Марков.