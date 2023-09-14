На космодроме встретились два по-настоящему суверенных мировых лидера – Ясинский

Анатолий Лапин .  
14.09.2023 20:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, КНДР, Космос, Общество, Политика, Россия, Санкции


Вчерашний саммит лидеров России и КНДР – это редкое для современного мира явление, когда встречаются главы по-настоящему суверенных государств. Отсюда и нервная реакция Запада, и гневные угрозы со стороны Евросоюза, пообещавшего немедленно ввести санкции, если Россия и КНДР договорятся о военном сотрудничестве.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил журналист-международник, член движения «Другая Украина» Олег Ясинский.

Вчерашний саммит лидеров России и КНДР – это редкое для современного мира явление, когда...

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«Встреча между лидерами Северной Кореи и России – это встреча между двумя суверенными государствами, нравится кому-то или не нравится внутренняя политика. Это очень важно, большая редкость в нынешнем мире – мало, кто может позволить себе роскошь России или Северной Кореи – принимать решения, независимо от давления извне.

Северная Корея и Россия вынуждены сближаться все больше под давлением Запада, который поставил своей задачей добить оставшиеся в мире суверенитеты и независимости стран. Поэтому сближение проходит по многим направлениям – и экономическому, и военному, и инфраструктурному», – отмечает Ясинский.

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