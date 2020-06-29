На Косовом поле албанские полицейские избили сербов за национальный флаг

29.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В минувшее воскресенье сербы Косово, несмотря на противодействие албанских сепаратистов, отметили Видовдан – день памяти героев погибших в 1389 году в битве на Косовом поле.

Об этом сообщил портал Kosovo-online, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Более тысячи сербов собрались у монумента героям косовской битвы в Газиместане, расположенном в нескольких километрах от легендарного Косова поля.

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Памятную службу провел епископ Рашско-Призренский, ректор Призренской духовной семинарии Теодосий. Территорию возле монумента оцепил спецназ так называемой косовской полиции ROSU, боевики которого не позволяли сербам разворачивать национальную символику за пределами мемориала.

«Мы сражались против турок в Газиместане, но сегодня у нас еще один бой, – заявил владыка собравшимся. – Есть множество тех, которые хотели бы, что нас не было на этих просторах, но мы ничего не сдадим, мы ничего не предадим, не отступим не столько своими силами и храбростью, сколько силой Бога и нашей верой».

Не забыли собравшиеся и про положение соплеменников и единоверцев в Черногории, скандируя «Мило (Джуканович – диктатор Черногории – ред.) – вор!» и «Сербия и Черногория – одна семья!».

Торжественное мероприятия не обошлось и без инцидентов – албанские боевики скрутили двух двадцатилетних сербов – Войслава Симича и Стефана Трайковича из Лапле Села за то, что те несли сербский флаг.

«Там были двое полицейских в машине, когда они отделили нас от массы народа, то начали бить нас по ребрам, голова и спинам, – рассказал Трайкович. – Полицейский, который вез нас в машине, ударил моего друга локтем в голову. Они сказали, что здесь не будет такого (сербской символики – ред.), что эта (земля – ред.) их. Они выпустили нас на трассе и не позволили нам вернуться в Газиместан. По пути нам встретилась семья из Преочи, которая забрала нас и довезла до Лапле Села».

«Избиение сербских юношей по шовинистическим соображениям является позорным, недопустимым актом, который самым жестоким образом нарушает основные права человека сербов в Косово и Метохии и напоминает всей общественности о тяготах жизни нашего народа, – отреагировали на происходящее в местной партии «Сербский список». – В то же время мы напоминаем вам, что с февраля было совершено более 30 нападений, в ходе которые остаются нераскрытыми, поэтому, очевидно, что полиция эффективна только в том, что касается преследований и избиений сербов.

Такое ущемление прав нашего народа абсолютно недопустимо, и этот вопрос депутаты от «Сербского списка» поднимут на переговорах с компетентными министрами в ближайшие дни».

В Видовдан памятные мероприятия произошли и в других частях Косово, при этом повсюду происходили и различные инциденты. Так во время службы на развалинах оскверненной церкви святого Николая в Ново-Брдо, албанцы косившие на ее территории траву, нарочито врубили газонокосилку на полную мощь, но в итоге, увидев, что православные не прекращают службу, ушли, выкрикивая оскорбления.

Битва на Косовом поле произошла 15 июня 1389 года, однако ее память традиционно отмечается сербами 28 июня в Видовдан. По легенде накануне сражения предводителю сербского войска князю Моравской Сербии, святому Лазарю Хребеляновичу явился ангел который спросил готов ли он принять мученическую смерть и стяжать Царствие Небесное или остаться жить, но его государство отпадет от Веры Христовой. Князь выбрал Небесное Царство.

Перед сражением все воины сербской армии причастились святых даров. Косовская битва показала и пагубность феодальной раздробленности Сербского мира, поскольку князь Лазарь призвал дать отпор агрессору властителям всех сербских государств, но князья и деспоты стран, располагавшихся на территории нынешних Западной Македонии, Восточной Македонии и Черногории проигнорировали его призыв, а принявший участие в сражении его зять, правитель Косово Вук Бранкович, увел свои войска, как только получил серьезный удар со стороны турок.

Свои отряды Хребеляновичу прислал только тогда еще христианский (в этой стране господствовала ересь богумильства) король Боснии, католические рыцари-госпитальеры и вышеупомянутый Бранкович, также в его армии сражались небольшие отряды влахов (предков румын) и албанцев. По итогам сражения ни одна из сторон не одержала победу, герой Милош Обилич, проникнув в стан врага, зарезал султана Мурада Первого, его сын – Баязид, взял в плен раненного Лазаря и обезглавил его. Однако сражение стало роковым в истории сербов, которые не смогли восстановиться после него, турки, напротив, восстановили и приумножили свои силы и спустя сто лет окончательно захватили сербские земли на долгие шесть веков.