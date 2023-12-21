На Красной площади запретили Сталина и задержали Удальцова

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КПРФ отметила сегодня 144-й годовщину со дня рождения Иосифа Сталина в Москве на Красной площади. Организаторы утверждают, что в акции приняли участие 10 тыс человек.

Они возложили цветы к Мавзолею и Кремлевской стене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Полиция не допустила на Красную площадь красные знамёна с изображением Сталина, а координатор Левого Фронта Сергей Удальцов был задержан за знамя с названием своей организации.

Тверской суд Москвы назначил ему 40 часов обязательных работ за нарушение правил проведения митингов.

Удальцов заявил, что будет обжаловать данное постановление в апелляционной инстанции. Он считает это актом его запугивания накануне выборов Президента.

Ранее Левый Фронт поддержал инициативу партии «Коммунисты России» о возвращении останков Сталина в Мавзолей. 18 декабря эта партия открыла Сталин-центр в Барнауле и собирается сделать это же во всех областных центрах и восстановть в Москве Сталинский район.

Также Новокузнецку хотят вернуть название Сталинск. Всего в России установлено 110 памятников Сталину.