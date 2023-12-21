На Красной площади запретили Сталина и задержали Удальцова

Елена Острякова.  
21.12.2023 19:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 293
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


КПРФ отметила сегодня 144-й годовщину со дня рождения Иосифа Сталина в Москве на Красной площади. Организаторы утверждают, что в акции приняли участие 10 тыс человек.

Они возложили цветы к Мавзолею и Кремлевской стене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

КПРФ отметила сегодня 144-й годовщину со дня рождения Иосифа Сталина в Москве на Красной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Полиция не допустила на Красную площадь красные знамёна с изображением Сталина, а координатор Левого Фронта Сергей Удальцов был задержан за знамя с названием своей организации.

Тверской суд Москвы назначил ему 40 часов обязательных работ за нарушение правил проведения митингов.

Удальцов заявил, что будет обжаловать данное постановление в апелляционной инстанции. Он считает это актом его запугивания накануне выборов Президента.

Ранее Левый Фронт поддержал инициативу партии «Коммунисты России» о возвращении останков Сталина в Мавзолей. 18 декабря эта партия открыла Сталин-центр в Барнауле и собирается сделать это же во всех областных центрах и восстановть в Москве Сталинский район.

Также Новокузнецку хотят вернуть название Сталинск. Всего в России установлено 110 памятников Сталину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть