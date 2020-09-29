«На Красной площади – «жириновщина», а в Белгороде – бандеровщина» – Зюганов

29.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Инициативы по осквернению братских могил на Красной площади и снос памятника Ленину в Белгороде – «позорище» для страны, которая отмечает 75-летие Великой Победы.

Об этом в ходе пресс-подхода представителей фракций в Государственной Думе заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы видим жириновщину, которая грязной лужей растекается по Красной Площади, предлагая раскопать братские могилы и, в том числе, 32 маршала и генерала, которые ковали нашу Победу. Это позорище для страны, которая отмечает 75-ю годовщину.

Наш министр иностранных дел удивляется, почему это происходит в Польше или Прибалтике. Что удивляться, когда сидит в Белгороде мэр, который сносит памятник Ленину и делает вид что ничего… Он, видимо, заразился бандеровщиной, которая рядом находится на Украине», – заявил лидер Компартии.

«Мы готовимся с речью к президенту, мы полагаем, что у президента достаточно полномочий по новой конституции, для того чтобы остановить это насилие», – добавил Зюганов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что наличие «кладбища» в центре Москвы «неприемлемо», и выступил с предложением перенести к месту упокоения родственников «все захоронения с Красной площади», где «проводятся праздники, ярмарки, играют в футбол и в хоккей».