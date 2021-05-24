На краю пропасти: чем обернется вхождение Грузии в НАТО и ЕС?

24.05.2021, Тбилиси, Леван Лежава

В истории человечества найдется не так уж много народов, чьи судьбы переплетались так тесно, как судьбы грузинского и русского. Они два века прожили в составе единого государства и совместно прошли сквозь серию самых тяжких испытаний. Однако сегодня положение таково, что ни у кого не вызовет особого удивления, если Россия вдруг занесет Грузию в список недружественных государств.

С момента распада Советского Союза и обретения независимости все грузинские правители без исключения по нарастающей делали все, чтобы у Россия были все основания для подобного шага. Всем должно быть понятно, что распад СССР был всего лишь первый фазой, а второй должен был быть распад на десятки так сказать суверенных государств уже самой России.

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Объявивший себя победителем в «холодной войне», коллективный Запад избрал своим главным оружием оголтелую русофобию, которую достаточно успешно навязывал марионеточным режимам на постсоветском пространстве. Так произошло в Прибалтике, на Украине и, к сожалению, в Грузии.

Уже первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия во всех смертных грехах обвинял Кремль и Россию. Сменивший его на посту руководителя Грузии, видный деятель КПСС Эдуард Шеварднадзе, в отношении России вел себя осторожнее, что однако не мешало ему лечить в Грузии чеченских боевиков, а полевого командира Гелаева назвать интеллигентным человеком с высшим образованием.

Но именно осторожность Шеварднадзе по отношению к России его и подвела. Американцы заменили его на безбашенного Михаила Саакашвили, который оголтелую русофобию сделал официальным курсом грузинского государства.

С обретением Грузией независимости весь ее политический спектр, не смотря на свою многослойность и пестроту, был создан и взращен американцами. Прозападность является обязательным, аксиомным требованием к любому политику, так как остальным просто не дадут хода.

Необходимо отметить и еще одно обстоятельство. Несмотря на 30-летнее активнейшее промывание мозгов, ежедневную яростную русофобскую пропаганду, значительная часть населения Грузии подобному зомбированную подается плохо. 9-летнее правление Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения» была свергнута наспех сколоченным блоком политических партий под общим названием «Грузинская мечта» во многом благодаря тому, что избирателю была обещана нормализация отношений с Россией. Это было настоятельным требованием широких народных масс. Именно благодаря их поддержке рухнула, казавшаяся незыблемой, власть «Единого национального движения».

Образно говоря, все грузинские политики были куплены на корню и только и говорили о своей прозападной ориентации. Грузинские правители отличались только степенью русофобии. Это главное обещание «Грузинской мечтой» выполнено не было, потому что все политические партии и движения плотно сидят на финансовой подпитке Запада. Однако и в грузинском политикуме периодически появляются личности, заявляющие о своей готовности наладить отношения с Российской Федерацией.

В качестве примера можно привести бывшего депутата Тамаза Мечиаури, экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе и «Альянс патриотов Грузии» во главе с Ирмой Инашвили и Давид-Тарханом Моурави. Последние даже сумели прервать монополию «Грузинской мечты» и «Единого национального движения» на места в грузинском парламенте и создать собственную, пусть и малочисленную фракцию. Они, лишенные всяческого финансирования, с легкостью собирали многотысячные митинги, и люди шли к ним именно в надежде на восстановление добрых отношений с Россией.

Беда заключается в том, что российская тема этими политиками используется не в стратегическом, а в тактическом плане. Зная о привлекательности этой идеи для электората, они стараются обзавестись большим количеством сторонников. А их требования к России абсолютно идентичны с требованиями их политических оппонентов. Россия, к примеру, должна отозвать признание Абхазии и Южной Осетии по доброй воле, чтобы поддержать так называемых «пророссийских политиков». То, что после этого пророссийские политики могут моментально стать прозападными, никого удивлять не должно.

Главный пострадавшим в такой ситуации остается грузинский народ, которого продажные политики-марионетки уже три десятка лет тянут в НАТО и Евросоюз. Очень многие прекрасно понимают, что это все лишь приманка для не очень умных людей.

Реально Грузии Запад ничем не помог, не считая финансовых подачек, за которые придется расплачиваться многим будущим поколениям.

Говоря о финансовых подачках и якобы беззаботном будущем в объятиях большой европейской семьи (ЕС), хотелось бы напомнить, что сегодня именно Российская Федерация уверенно лидирует по объему денежных переводов в Грузию, а не США или Германия. Например, лишь в апреле текущего года из РФ в Грузию было перечислено 33,4 млн. долларов. При этом, по информации Национального банка Грузии, денежных переводов поступило на 154,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На втором месте оказалась Италия – 31,7 млн. долларов, на третьем Соединенные Штаты – 24,9 млн. долларов и т.д. В ведомстве отмечают, что с января по апрель 2021 года из России в Грузию было перечислено более 110 млн долларов.

Понимают простые люди и то, что главной задачей Запада по отношению к Грузии, является ее вовлечение в конфликт с Россией. Дальнейшая судьба грузинского народа на Западе никого не беспокоит. В случае противостояния ей уготовлена всего лишь роль жертвенной пешки.

Сегодня весь грузинский политический спектр, несмотря на все шкурные разногласия между собой, дружно подталкивает свой народ к пропасти. Именно благодаря этой ориентации на Запад Грузия из процветающей страны с развитой многопрофильной промышленностью, высокоприбыльным сельским хозяйством, с развитой курортно-туристической инфраструктурой, высоким уровнем науки, культуры, спорта в считанные месяцы превратилась в нищую банановую республику с почти полностью уничтоженной экономикой, перманентно сотрясаемую бесконечными политическими кризисами, при которых одни политические деятели яростно сражаются с другими, не менее прозападными политиками, за «почетные» места лакеев у американских и европейских хозяев.

Сражаются яростно, потому что эти места и являются самым доходным бизнесом в современной Грузии. За счет ограбления страны и народа, но это никого не волнует. В таких условиях территориальные потери являются логично неизбежными, и вероятность потерь новых территорий на порядок выше возможности возвращения уже утерянных. А там уж всего шаг до полной потери государственности. Поэтому грузинскому народу давно пора выходить из состояния политической апатии и, отобрав власть у продажных политиков, самому заняться своим спасением.