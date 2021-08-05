Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
05.08.2021, Тбилиси, Леван Лежава
 
Авторская колонка, Война, Вооруженные силы, Грузия, Дзен, Политика, Россия, США
Просмотров:

На краю пропасти: США толкают Грузию на войну с Россией

Соединенные Штаты Америки продолжают затягивать на шее Грузии петлю, из которой последней не удастся...

Соединенные Штаты Америки продолжают затягивать на шее Грузии петлю, из которой последней не удастся выбраться ни при каких обстоятельствах. Нечто подобное невольно приходит на ум после ознакомления с последними политическими новостями из Грузии.

Дело в том, что агентство США по сотрудничеству в области безопасности и обороны одобрило возможную продажу Грузии ракет Джавелин и соответствующего оборудования на сумму 30 миллионов долларов. Отмечается, что правительство Грузии запросило закупку 82 противотанковых управляемых ракет «Джавелин» и 46 управляемых пусковых установок.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Грузия легко сможет интегрировать эту систему со своими вооруженными силами. Грузия является стратегическим партнером и вносит значительный вклад в безопасность и стабильность в регионе. Система «Джавелин» поможет Грузии укрепить обороноспособность и защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Предлагаемая продажа и поддержка этого оборудования не изменит базового военного баланса в регионе», – отмечено в заявлении Агентства.

Интересно узнать, каким образом сегодня Грузия «вносит значительный вклад в безопасность и стабильность в регионе»? Если речь идет о бывших автономиях – Южной Осетии и Абхазии, то они уже более 10 лет как признаны независимыми и суверенными государствами, у которых в наличии высококвалифицированная армия, регулярно тренируемая российскими офицерами. Если речь идет о Армении и Азербайджане, то и здесь Грузии не удалось внести вклад в «безопасность и стабильность в регионе». Последняя под шумок перебрасывала по своей воздушной территории военную технику, которая направлялась из Турции в Азербайджан.

Сегодня американцы умело списывают свой просроченный товар на третьи страны мира, которые с радостью и закупают всякое их барахло. И это не происки «российской пропаганды», а факты, которые известны всем. Например, в прошлом году противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» дал осечку во время стратегических учений, которые проходили на Украине. И как только молодые офицеры не суетились, вокруг американского «Джавелинна», но ракета так и не вылетела из трубы.



Парадокс ситуации заключается в том, что сегодня подавляющая часть населения Грузии пребывает за гранью бедности. Другая часть населения республики выехала за пределы страны, чтобы не помереть с голоду. Вот тут возникает вполне закономерный вопрос, а откуда у грузинского правительства такие финансовые средства, чтобы закупать американские «Джавелины». Опять будем брать в кредит у Евросоюза, который после будут выплачивать наши дети, внуки и правнуки?

Интересно и другое, а против кого и от кого вооружается сегодня грузинская армия? Опять собрались в поход за «оккупированными территориями» – в Южную Осетию и Абхазию?

Как тут не вспомнить беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого позднее Госдеп США трудоустроил на Украине. Он же еще во время своего президентского срока неоднократно рапортовал о плане по модернизации грузинской армии и даже воплощал в жизнь. Всем памятно и то, как Мишико расписывал «могущество грузинской армии», которую в изобилии снабжали западным оружием, знакомили с новейшими технологиями. Для повышения квалификации военных в Грузию даже привозили натовских специалистов.

А, чем все это обернулось? В Августе 2008 года Саакашвили по указке США развязал войну с Южной Осетий, а после поражения принялся жевать свой галстук в бункере, выжидая пока тогдашний президент Франции Николя Саркози упросит Дмитрия Медведева отвести российские войска на довоенные позиции.

Этот горький привкус «правды» на деле доказал, что любые надежды на американцев весьма сомнительны, и расплачиваться в случае фиаско приходится исключительно грузинскому населению. Так зачем закупать всякое американское барахло, проводить с такой интенсивностью натовские учения, которые беспокоят соседей?



Недавно в Грузии стартовали военные учения под эгидой НАТО – «Проворный дух 2021». В них задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих из 15 сран и партнеров НАТО. Кульминацией учений стало отработка сценария по захвата военного аэродрома с последующим развертыванием многонациональных сил союзников.

Разумеется, реакция Москвы не может быть нейтральной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков открыто заявил, что реакция РФ не может быть безразличной к маневрам «Проворный дух 2021».

«Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой находится вокруг наших границ, не просто вокруг – а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны. Главное – это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители».

Ни для кого не секрет, что сегодня любое государство мира руководствуется исключительно собственными интересами, которые направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности своей страны и своих граждан. Ни для кого не секрет и то, что в случае какой-нибудь очередной провокации со стороны США, НАТО или стран-партнеров в адрес России – последняя сумеет за себя постоять и нанести сокрушительный удар по противнику. За примерами далеко ходить не стоит. Можно хотя бы вспомнить события августа 2008 года.

Подводя итог приходится с сожалением констатировать, что сегодня грузинская армия служит не ее народу и ее интересам, а ее колониальным хозяева – США и НАТО, которые после употребления просто вышвырнут ее на обочину края, как израсходованный материал. Так может настало время проснуться, открыть глаза по шире и сказать свое веское слово, а не следовать как стадо баранов за американским пастухом, который готов в любой момент принести тебя в жертву.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть