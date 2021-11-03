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03.11.2021 19:55 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
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На Крещение в энергетике Украины начнется самое веселое – эксперт

Новости УкраиныСимферополь, Ноябрь 03 (Новый День, Валентин Карамазов) – После Нового года Украина столкнется с...

Симферополь, Ноябрь 03 (Новый День, Валентин Карамазов) – После Нового года Украина столкнется с дефицитом электроэнергии, и никакие меры по ее экономии не помогут избежать кризиса.

Об этом в эфире канала «Перший Козацький» заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«С зимы может начаться самое веселое, особенно если зима будет суровой. Забавно читать, как некоторые патриоты пишут, что к этому надо готовиться уже сейчас, отключать подсветку в городах и уменьшить энергопотребление, таким образом. Но это было актуально, когда города освещались лампами накаливания.

Сейчас, когда перешли на светильники другого типа, которые потребляют на порядок меньше электроэнергии – говорить о том, что надо выключить освещение центральных улиц, и это позволит избежать веерных отключений – бред сивой кобылы.

В любом случае, до зимы хватит, и можно не экономить и делать вид, что ничего не происходит, а зимой могут начаться очень серьезные проблемы. И если декабрь еще можно как-то пропетлять, то что делать после Нового года – никто толком не знает.

Да, можно врубить на полную мощность все 14 блоков АЭС. Но все понимают, что авария – это вопрос времени. Каждая аварийная остановка выбивает мегаватт, а дефицит уже достигает полутора мегаватт», – отметил эксперт.

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