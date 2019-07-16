«На Крым хватило бы четыре взвода» – генерал ВСУ

16.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Для того, чтобы в 2014 году отстоять Крым, ВСУ якобы хватило бы небольшого количества военнослужащих, однако бездействие руководства Украины привело к потере Киевом полуострова.

Об этом в эфире YouYube-канала Дмитрия Гордона заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году во время аннексии Крыма никаких решений не принималось. А просто сидение и бездействие привело к тому, что мы имеем сегодня. Захват Верховного совета Крыма – это одно, но у нас перешейки перекрыты, их нужно было разблокировать в первые 4-5 дней, пока там был «Беркут». Для этого было достаточно 2 взвода на один перешеек, два взвода на другой, и там людей нет.

Мы захватываем эту территорию, можем усиливать там группировку, а то нужно делать, даём возможность семьям тех военнослужащих, которые там, эвакуировать на материковую часть Украины. Мы знали, как защитить Крым, мы готовились к этому», – сказал Замана.