На Крым обрушился «ураган столетия»: Украинские нацики злорадствуют

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве с нескрываемым злорадством восприняли новости из Крыма, на который вчера вечером обрушилась сильнейшая за последние сто лет буря.

Украинская пропаганда акцентировала внимание на известии о том, что бушующее море затопило окопы на побережье в районе Евпатории, вырытые на случай попытки высадки десанта ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Смыло окопы, сдует «мопеды», поэтому их не запускали… вот бы еще мост смыло», – написал сексот СБУ нацист-убийца Сергей Стерненко.

Тему невозможности запуска беспилотников в условиях шторма подхватил и УНСОвец Назар Приходько.

«А что если москали так кошмарили Киев «Шахидами» накануне, что знали про циклон и про то, какая на них ожидает жопа в Крыму?».

«На Крым обрушился гнев Посейдона. Говорят, такой же гнев был 100 лет назад, когда Крым также был оккупирован россиянами», – разглагольствует подельник Олега Тягнибока из партии «Свобода» Александр Аронец.

«Хоть бы не смыло Крым до освобождения», – язвит политолог Алексей Голобуцкий.

В понедельник в четырех регионах Крыма, больше всего пострадавших от урагана, введен режим ЧС муниципального уровня. В Севастополе и Республике Крым 27 ноября объявлен нерабочим днем, и крымчан просят воздержаться от поездок на личном транспорте – на дорогах работает коммунальная техника по расчистке завалов и распилу упавших деревьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ночью эвакуировали жителей подтопленных домов улицы Симферопольская в Евпатории и постояльцев с персоналом отеля Ribera. Большинство из них распределили по отелям, где есть отопление, вода и свет. Электроснабжение остается самым проблемным вопросом после пронесшегося над полуостровом циклона.

«425 тысяч человек остаются без электроэнергии. Около 500 деревьев повалено, сорвано 49 кровель с различных зданий, и жилых, и социальных объектов», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Энергетикам поставлена задача устранить аварии на линии и подключить электроэнергию, прежде всего, насосным станциям и котельным, потому как без воды и тепла остаются жители Черноморского и Сакского районов, Евпатории. В Героевском 40 домов отрезаны от городской инфраструктуры, перекрыта дорога между Саками и Евпаторией.

«Через два часа будет открыта дорога «Саки-Евпатория». Дорога из Морского в Судак работает в реверсивном движении. Открыта будет чуть позже. Сложная ситуация в Героевском поселении. Основная дорога, которую море залило, освобождена, но в связи с проведением работ по устройству канализации и водообеспечению посёлка на нескольких улицах проехать практически невозможно», – пояснил глава региона.

«На восстановление уйдёт достаточно сил. Сейчас считаем объём ущерба, нанесённого стихией в части ремонта набережных, объектов берегоукрепления. Видим, что непогода принесла существенный ущерб инфраструктуре Республики Крым. Однако электроэнергия в первую очередь. 425 тысяч человек без света – это тяжёлая ситуация. Надеемся, что за сутки поправим ситуацию значительно», – добавил Аксенов.

Из-за перебоев с электроснабжением есть проблемы с мобильной связью. Сложно дозвониться в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах. Мобильные операторы на ключевых базовых станциях разворачивают дизель-генераторы.

Официально погибшим от стихии числится один человек – 50-летний житель села Морское под Судаком, который пошел посмотреть на бушующее море и пропал. Его тело нашли сегодня утром на местном пляже. Медицинская помощь потребовалась семи пострадавшим, двое из них госпитализированы. Люди получили переломы и ушибы из-за падения деревьев и металлических конструкций.

В Севастополе с травмами госпитализировали четверых взрослых и одного ребенка. Двоих взрослых оставили в стационаре, остальных отправили на амбулаторное лечение. Из-за нагонной волны вышла из русла река Бельбек, 35 человек эвакуировали из зоны подтопления. Без электроснабжения остаются 25 многоквартирных домов и 329 частных, в общей сложности 2,5 тысячи человек. Социально значимые объекты под отключение электроэнергии не попали, сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Тем не менее, ситуация в городе признана ЧС регионального масштаба.

«В ФИЦ ИнБЮМе пострадали 4 научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки», – уточнил Развожаев.

Стихия уничтожила причал, маяк и устричную ферму ИнБЮМа. Затонуло маломерное судно «Молюск». Шторм разбил набережную мыса Хрустальный, у Приморского бульвара, прибрежную часть парка Учкуевка. На набережной им. Андрея Первозванного разметало скамейки и урны, но скульптура апостола осталась невредимой, что многие наблюдатели уже окрестили чудом.

«Это не совсем чудо. Я обратил внимание, что с тротуара ни одной плитки не выбило. Это одно из немногих мест, где строительные работы проводились на совесть и соответственно всем нормам. Красавцы, кто делал», – пишут пользователи соцсетей.

На пляже Хрустальный помимо плитки и ограждений под ударом стихии не устояли недавно установленный торговый ряд из стекла, что комментаторы тоже расценивают как «Божье провидение».

В Ялте пострадали набережные Мисхора, Алупки, Фороса, Гаспры.

В Кореизе сильно повреждена набережная Русалка. Смыты перила, фонари, скамейки, намыло много гальки. В Симеизе недавно отремонтированная набережная устояла – возведенные в море искусственные рифы уменьшили силу волны.

В Алуште сильный шторм разрушил набережную в селе Малореченское. Разбиты торговые павильоны, магазины, кафе в селе Рыбачье. Сильно пострадала западная набережная.

Шторм разрушил пляж и арт-объекты парка Extreme Крым в Оленевке. Разбиты кафе, навесы, площадки для спорта, рухнули электроопоры.

По оценке метеорологов, нынешний шторм стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. В Черноморском районе порывы ветра достигали 40 м/с, высота волн доходила до показателя 9 баллов. Подобная буря была в ноябре 1854 году – она погубила корабли европейской коалиции в Крымской войне. После этого шторма появилось первое метеорологическое бюро для сбора и обмена данными о погоде, которое, впоследствии, стало межгосударственной службой.