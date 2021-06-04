На Крым плевать, главное – Запад. Сотовые операторы на ПЭМФ

04.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Крупные российские мобильные операторы в очередной раз подтвердили нежелание начинать официальную работу в Крыму, ссылаясь на угрозу подвергнуться санкциям Запада.

Опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты считают ситуацию вопиющей.

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В рамках Петербургского экономического форума президент «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн») Рашид Исмаилов заявил, что боится попасть под санкции.

«Мы не зашли, потому что являемся частью большой групп, которая операционную деятельность осуществляет в девяти, на сегодняшний день, странах, и многие из них поддержали резолюцию ООН по поводу Крыма и так далее. У нас есть большие бизнес-риски, и мы поэтому не заходим».

Член правления ПАО «МТС» Руслан Ибрагимов вовсе с иронией заявил, что его компания не хочет составлять конкуренцию мелким крымским операторам:

«В Крыму связь есть, и неплохая, так что усиливать конкуренцию на не столь большой территории экономически может быть даже и не очень правильно», – сказал он.

Крымский политолог Сергей Киселев подчеркнул, что такое поведение крупных операторов является безнравственным и говорит о том, что они, скорее, являются не российскими.

«Этот вопрос имеет экономическую, политическую и моральную стороны. С экономической точки зрения их опасения совершенно понятны, с точки зрения политической их поведение не соответствует политической линии президента страны. А с точки зрения моральной их поведение безнравственно. Безусловно, непризнание крымчан полноценными гражданами России в связи с международными санкциями равнозначно непризнанию гражданами любых других территорий России, если вдруг подобная ситуация сложится. Вот возьмут и какие-нибудь франко-англо-американцы не станут признавать Чукотку. Они оттуда уйдут. Поэтому вопрос, является ли этот бизнес российским или не является. По всей видимости, это не российский бизнес», – заявил Киселев.

Его коллега Андрей Никифоров подчеркивает, что решение о заходе в Крым российских операторов могло бы занять не более месяца, если бы на то была политическая воля. Пока же они чувствуют себя безнаказанно:

«Пока не будет проявлена определенная политическая воля, ситуация не изменится. Я не говорю даже об административных мерах по отношению к российским компаниям, но их игнорирование Крыма им ничего не стоит. Они сюда не идут, и не чувствуют по этому поводу никаких дополнительных трудностей, не несут никаких убытков и так далее. Я подчеркиваю, на территории Российской Федерации. Поэтому они больше боятся каких-то санкций, которыми они подвергнутся за пределами России, а не за игнорирование граждан РФ. Ну, кто-то «наверху» просто не хочет обращать на это внимание – я думаю, что это все могло быть отрегулирована в считанные месяцы, если было бы не так».