На Крым танки ВСУ пойдут гитлеровскими клиньями – военный эксперт

Владимир Гладков.  
02.02.2023 08:52
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Вооружённые формирования Украины будут использовать полученную с Запада технику для воссоздания тактики Третьего рейха – наступления танковыми клиньями.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вооружённые формирования Украины будут использовать полученную с Запада технику для воссоздания тактики Третьего рейха...

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«Девяносто машин, а некоторые говорят и о сотне, это вроде бы и ничего страшного. Но, на самом деле, это достаточно грозная сила. Посмотрим на Великую Отечественную войну, Курскую битву. Там применялись танки «Тигр», рота танков составляла 15 машин. Батальон – 45 машин. Больших объединений этих танков не существовало.

И, как правило, немецкие танки наступали клином. В центре шли тяжёлые танки, они имели пушки с большой дальностью, по бокам – более лёгкие танки, и дальше – бронетранспортёры с пехотой.

Когда подходили к нашим укреплениям, центр открывал огонь с большой дальности, выводил из строя наши артиллерию, а потом уже подключались фланги», – сказал Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что такую тактику могут использовать и ВСУ во время наступления на Крым, если наскребут достаточное количество техники.

«Сейчас такое построение напрашивается в том случае, если киевский режим решит наступать в направлении Мелитополя и Крыма. Они давно анонсировали это наступление, и Залужный открыто говорил, что для этого им нужно 300 танков, 600-700 БМП, и примерно 500 САУ.

Сегодня Польша анонсировала порядка 60 танков Т-72 «твёрдый» польского производства, а, по сути, он просто модернизированный. Это машина современная. До этого было ещё 120 танков – просто Польша поставила Т-72. Таким образом, только Польша дала 200 средних танков. Если мы сложим все бронемашины, то выйдем где-то на 500 точно», – резюмировал Кнутов.

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