На Крым танки ВСУ пойдут гитлеровскими клиньями – военный эксперт

Вооружённые формирования Украины будут использовать полученную с Запада технику для воссоздания тактики Третьего рейха – наступления танковыми клиньями.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Девяносто машин, а некоторые говорят и о сотне, это вроде бы и ничего страшного. Но, на самом деле, это достаточно грозная сила. Посмотрим на Великую Отечественную войну, Курскую битву. Там применялись танки «Тигр», рота танков составляла 15 машин. Батальон – 45 машин. Больших объединений этих танков не существовало.

И, как правило, немецкие танки наступали клином. В центре шли тяжёлые танки, они имели пушки с большой дальностью, по бокам – более лёгкие танки, и дальше – бронетранспортёры с пехотой.

Когда подходили к нашим укреплениям, центр открывал огонь с большой дальности, выводил из строя наши артиллерию, а потом уже подключались фланги», – сказал Кнутов.