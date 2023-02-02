На Крым танки ВСУ пойдут гитлеровскими клиньями – военный эксперт
Вооружённые формирования Украины будут использовать полученную с Запада технику для воссоздания тактики Третьего рейха – наступления танковыми клиньями.
Об этом в эфире телеканала «День» заявил полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Девяносто машин, а некоторые говорят и о сотне, это вроде бы и ничего страшного. Но, на самом деле, это достаточно грозная сила. Посмотрим на Великую Отечественную войну, Курскую битву. Там применялись танки «Тигр», рота танков составляла 15 машин. Батальон – 45 машин. Больших объединений этих танков не существовало.
И, как правило, немецкие танки наступали клином. В центре шли тяжёлые танки, они имели пушки с большой дальностью, по бокам – более лёгкие танки, и дальше – бронетранспортёры с пехотой.
Когда подходили к нашим укреплениям, центр открывал огонь с большой дальности, выводил из строя наши артиллерию, а потом уже подключались фланги», – сказал Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что такую тактику могут использовать и ВСУ во время наступления на Крым, если наскребут достаточное количество техники.
«Сейчас такое построение напрашивается в том случае, если киевский режим решит наступать в направлении Мелитополя и Крыма. Они давно анонсировали это наступление, и Залужный открыто говорил, что для этого им нужно 300 танков, 600-700 БМП, и примерно 500 САУ.
Сегодня Польша анонсировала порядка 60 танков Т-72 «твёрдый» польского производства, а, по сути, он просто модернизированный. Это машина современная. До этого было ещё 120 танков – просто Польша поставила Т-72. Таким образом, только Польша дала 200 средних танков. Если мы сложим все бронемашины, то выйдем где-то на 500 точно», – резюмировал Кнутов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.