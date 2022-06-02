На крымские муниципалитеты обрушился град взысканий от Аксёнова

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Глава Крыма Сергей Аксенов требует привлечь к ответственности руководителей администраций Керчи, Алушты, Ялты и Первомайского района за неисполнение его поручений.

Пока для этого нужно согласие депутатов местных советов, но как только в силу вступят изменения в Конституцию РК, объявлять выговоры глава региона будет напрямую, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помимо Керчи, Алушты, Ялты и Первомайского, дисциплинарные взыскания ждут глав администраций Красногвардейского, Первомайского, Нижнегорского районов, замечания получат градоначальники Феодосии, Сак, Симферополя, руководители Сакского и Белогорского районов. Кроме того, в администрации Евпатории под увольнение попали начальники двух департаментов.

«Сегодня инфраструктура и многое другое в муниципалитетах требуют качественных изменений. И все же руководители не считают своим долгом прикладывать все силы для решения существующих проблем. Ожидаю, что после получения повторных дисциплинарных взысканий коллеги наконец-то сделают выводы и выполнят свои обязательства», – отметил Аксенов.

В апреле глава Крыма потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности глав администраций города Керчи Святослава Брусакова, Ялты Янину Павленко, Джанкоя Игоря Ивина, Саки Александра Овдиенко, Красноперекопска Вадима Хомина, главы администрации Ленинского района Екатерины Юровских и администрации Сакского района Владимира Сабивчака, а также врио главы администрации Евпатории Александра Рытова.

Второй выговор для Бурсакова и Павленко ставит под удар их дальнейшую госслужбу. Третий выговор на руководящей должности приводит к увольнению по статье. Двух выговоров, по крайней мере, публично, до этого удостоилась только экс-глава администрации Симферополя Елена Проценко.

К слову, Екатерина Юровских вчера написала заявление об увольнении по результатам выезда рабочей группы Совмина. Жизнь в селах Ленинского района никак не отражает глобальные экономические преобразования Крыма за последние 8 лет.

Отметим, что для градоначальницы Ялты Янины Павленко нынешнее дисциплинарное взыскание должно быть третьим по счету. Руководитель республики требовал наказать Павленко за дезинформацию – она сообщила, что электронный аукцион на размещение нестационарных торговых объектов отменен. По факту аннулировать результаты торгов оказалось невозможным, и торговые точки в поселках ЮБК выставят победившие участники.