На крымский рынок жилья активно потянулись покупатели из Сибири и Камчатки

Затаривания рынка недвижимости в Крыму не наблюдается. Застройщиков мало, новых проектов тоже, и цены держатся стабильно, несмотря на прифронтовой характер региона.

Об этом в интервью ForPost заявила директор агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Превышения предложения над спросом не произошло, в Крыму и Севастополе затаривания нет. У нас мало застройщиков, мало проектов, мало новых строек, все те же самые. Говорят, на 7-м километре какой-то огромный комплекс будет закладываться, все идёт к тому. Посмотрим, когда оно дойдёт до реализации. Затаривания у нас, именно в Севастополе, нет из-за отсутствия генплана, из-за того, что не раздают земли», – отметила она.

Стабильный спрос держит стабильными цены. За первый и второй квартал 2023 года рынок держится на уровне 150 тысяч рублей за 1 кв метр в Симферополе, Севастополе и ряде курортных городов.

«Это самое время для обменов, когда ты можешь продавая покупать, когда можно сразу искать вариант будущего жилья еще с непроданным предыдущим и уже выстраивать линейку этих сделок, что мы и делаем. Сейчас покупатель в основной массе – это севастополец, который покупает у севастопольца, чтобы улучшить или ухудшить свои жилищные условия. Сейчас на рынке недвижимости много бюджетных программ. Люди ходят с сертификатами сироты, многодетных, инвалидов. Это я говорю о вторичном рынке. На первичном – материнский капитал, военная ипотека». – напомнила эксперт.

Херсонские сертификаты, по ее словам, вопреки общему мнению в их влиянии на высокие цены жилья на полуострове, погоды не делают. Во-первых, под них подходит только определенное жилье, с четким метражом и количеством санузлов. Во-вторых, средства по сертификату поступают достаточно долго, и не все продавцы готовы столько ждать.

«Мы умеем работать с ними, хорошо знаем, какой площади должна быть квартира или дом с каким унитазом, как прописать эти доли, уже научились на сделках. Но у нас дорогая недвижимость. Вот херсонец Владислав Хрусталёв не может вселится в купленную на сертификат комнату, потому как продавец не отдает ключи до получения средств, а выплаты задерживаются. Человек вынужден работать на таких работах, где ему дают жить в подвале, в палатке, в сарае. Он ходит ищет такие подработки», – отметила Массальская.

Она уточнила, что объем межрегиональных сделок сейчас восстанавливается в сравнении с зимой.

«Мы сейчас видим дополнительных покупателей, которые приезжают к нам из других регионов Российской Федерации, приезжают на постоянной основе жить, а не отдыхать на три месяца. Произошла рутинизация. Люди привыкают ко всему, и как-то уже успокоились. Тем более, к нам приехал Сбербанк, и вместе с ним потянулись люди издалека, которые услышали о том, что раз Сбербанк уже в Севастополе, в Ялте, в Симферополе – это значит, что все по-серьезному, это означает, что Крым наш, можно ехать. Это эмоциональный хороший такой всплеск для иногородних, делаем сделки с людьми из Кемерово, из Камчатки, приехал Новосибирск. Люди едут издалека, и не отдыхать на пенсию, нет, работать и жить. Вот такие выводы люди делают. Сейчас больше людей, с которыми мы делаем сейчас межрегиональные сделки, тем более, что сейчас их можно делать дистанционно», – подчеркнула директор риэлтерского агентства.