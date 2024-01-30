На крымского вандала-заукраинца обрушились напасти одна за другой

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В Алуште местного жителя обязали выплатить 250 тысяч рублей за разбитую инсталляцию ZOV «Мы вместе».

До этого мировой судья обязал заукраинца отработать 300 часов на благо города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации пресс-службы Алуштинского городского суда, с иском в пользу алуштинского центра досуга «Дом творчества «Подмосковье» выступила прокуратура.

Алуштинец уже был осужден за то, что закидал камнями арт-объект, установленный на автовокзале, в виде символов спецоперации – букв ZOV «Мы вместе» с нанесённой расцветкой в виде флага Российской Федерации и Георгиевской ленты. Инсталляция была оформлена подсветкой.

За ее повреждение горожанин привлечён к уголовной ответственности с наказанием в виде обязательных работ сроком 300 часов по статье «вандализм». Теперь постановлением суда его обязали выплатить еще 250 000 рублей ущерба.

Накануне Верховный суд Крыма приговорил жителя Бахчисарая к двум годам лишения свободы условно за осквернение памятной конструкции, установленной в честь героев спецоперации. Александр Тюренко помочился на символику спецоперации, установленную на центральной площади Бахчисарая. Свой «смелый поступок» молодой человек снял на видео и разместил в социальных сетях, но следствие квалифицировало его действия как «вандализм».