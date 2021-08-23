На «Крымской платформе» Джемилев потребовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

23.08.2021 15:07 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия игнорирует решения ООН, обладая правом вето в Совбезе организации и заявляя о собственной силе, а потому настало время начертить для нее «красную линию».

Об этом, выступая на организованном Киевом форуме «Крымская платформа» заявил бывший главарь запрещенной в России группировки «Меджлис крымско-татарского народа», депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ООН оказалась неспособной и не будет способной предотвращать и прекращать агрессию, захват чужих территорий и международный бандитизм до тех пор, пока агрессор будет иметь право вето в Совете безопасности, самой важной структуре ООН. Россия открыто заявляет, что не будет выполнять резолюции и решения международных структур, а много государственных деятелей России и массовая российская пропаганда не устают повторять, что Россия – достаточно сильное государство, которое способно уничтожить весь мир. Поэтому никто не сможет навязать ей какое-то решение», – сокрушается украиснкий политик.

«Четыре месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении на американском канале CBC высказался о том, что вторжение России в Украину стало следствием необоснованного коллективного доверия западных стран к России, и что сейчас во взаимоотношениях с этой страной следует определить «красные линии». Для нас это достаточно обнадеживающие слова, поскольку явно имеется в виду, что в конце концов западные страны мировое сообщество примут какие-то меры, чтобы преградить политику России. Тут для нас очень важный вопрос – где де эта «красная линия» проходит, и сколько до нее осталось», – заявил Джемилев.