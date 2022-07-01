Крымский мост в дыму. Что произошло?

01.07.2022  16:25 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия


Причиной задымления в районе Крымского моста стали совместные учения МЧС, Росгвардии и Минобороны РФ.

Параллельно на самом мосту произошло ДТП из-за чего направление в сторону Тамани временно перекрыто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причиной задымления в районе Крымского моста стали совместные учения МЧС, Росгвардии и Минобороны РФ....

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«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы: правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта, – уточнил глава Крыма Сергей Аксенов. – Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП.

Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур».

По информации УПРДООР «Тамань», которое контролирует движение по Крымском мосту, в 13:40 на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в город Новороссийск произошло ДТП.

На месте работают сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации. Движение по направлению в город Керчь осуществляется в штатном режиме.

На видео, снятом проезжающими по Крымскому мосту автомобилистами, видно, что белый дым генерируют специальные машины, имитируя условия ограниченной видимости. Стало ли это причиной аварии на мосту не уточняется.

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