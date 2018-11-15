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15.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Происшествия, Россия, Транспорт
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На Крымском мосту сложилась патовая ситуация

Небольшое похолодание и ветер на Керченском мосту спровоцировали обледенение дороги и массовое ДТП.

Об этом сообщил один из водителей, проезжавших по транспортному переходу накануне вечером. В доказательство своих слов он выложил видеозапись, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам водителя, движение по мосту было парализовано, в ДТП попал даже патрульный автомобиль, выехавший по вызову.

«Сложилась патовая ситуация, мост весь обледенел, движение парализовано, каждый спускается с моста на свой страх и риск. Предупреждение от старшего по мосту было следующее: если не справляетесь с управлением – тормозите об отбойники. Просто об отбойники. Машина техслужбы заблокирована в пробке, проехать не может. Часть водителей покинула свои транспортные средства, тем самым создав затор на дороге, из-за чего машины аварийных служб проехать не могут.

Впереди авария, которая была спровоцирована обледенелой дорогой. Пострадал, в том числе, автомобиль патрульной службы, который был вызван на место для предотвращения происшествия. Дорога – полный гололед, идти невозможно, просто все очень скользко. Мы едем буквально на ABS. Очень много машин заблокировано, движение по мосту заблокировано с двух сторон», – говорит автор ролика.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее на строящейся железнодорожной части Крымского моста произошло ЧП – в воду упал пролет.

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