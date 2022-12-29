На Крымском мосту столпотворение – Минкурортов обещало совсем другое

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Пробки на несколько часов растянулись по обе стороны Крымского моста.

В преддверии новогодних праздников интенсивность движения увеличилась, а количество досмотровых групп осталось прежним, хоть и было обещано усилить проверяющих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судя по отзывам автотуристов, еще накануне вечером ожидание контроля и его прохождение со стороны Крыма занимало не более 40 минут. Со стороны Тамани – до полутора часов. Но уже сегодня утром ситуация резко ухудшилась – даже пассажирские автобусы, которые прежде проходили контроль вне очереди, на 3 часа задерживаются на мосту.

«Ситуация сегодня: автобус из Краснодара в 2ч 50 мин встал на мосту, в 5ч 15 мин еще мост не проехали, – сообщают очевидцы. – Мы стояли на рентген 11 часов, Тамань в 10 утра только прошли».

Скорость прохождения зависит от количества багажа. С ручной кладью можно пройти через ленту досмотра быстрее, пока бригада проверяет сам автомобиль. Но если вручную перенести багаж на ленту невозможно, нужно ждать в очереди на сканер, который в пункте досмотра один.

«Боюсь, дальше будет хуже, – прокомментировал ситуацию экс-нардеп Олег Царев. – Проблема, естественно, не с мостом. Очередь из-за досмотра. Досмотр лишним не бывает, но раньше, как мы знаем, не всегда досматривали фуры, а сейчас досматривают и дамские сумочки».

Накануне Минкурортов Крыма заверило, что приняты все необходимые меры по увеличению скорости досмотра автомобилей на Крымском мосту. По крайней мере, «обсудили увеличение штатной численности сотрудников и количества пунктов досмотра со стороны Краснодарского края в период 29-31 декабря». Автотуристам рекомендовали тщательнее паковать багаж, чтобы быстрее проходить досмотр через рамку металлодетектора, а еще следить за дорожной обстановкой по Яндекс.Навигатору.

«Ж-па полная. Мало того, что стоять 2-3,5 часа, так еще и никакой организации в очереди. Бардак, отсутствие туалетов. Люди на нервах, много конфликтов. В случае ЧП – ни скорая, ни МЧС к месту проблемы не проедет, – указывают автопутешественники на нерешенные проблемы. – Зачем на военное положение списывать организационный дебилизм? Любая машина, с учётом тщательного досмотра, проверяется максимум 5 минут. Увеличить парковочную зону для досмотра, увеличить количество персонала, сделать гибкие технические перерывы, заставить людей работать, а не груши околачивать, ликвидировать систему «обочечников», и пробки не будет. Или будет минимальная, а не такой коллапс. Летом, с учётом наплыва туристов, ситуация станет патовой. И самое главное, задолбало это хамское отношение со стороны ответственных лиц. Первое – из любой мало-мальски проблемы, делать катастрофу, второе – никого, никогда, ничего не &бет, пока поджопников от вышестоящего руководства не получат».

Напомним, в настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен только для пассажирских автобусов и легкового автотранспорта. Грузовики со скоропортящимся товаром пересекают Керченский пролив на паромах, все остальные передвигаются по сухопутному коридору через Таганрог и Мариуполь. Легковой транспорт тоже может воспользоваться этим путем, но по последним данным время ожидания паспортного контроля затягивается на сутки, очередь на досмотр грузовиков – до 4 суток.