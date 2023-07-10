На Крымском мосту вновь образовалась пробка – на Чонгаре не лучше

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Автомобильная пробка на въезд в Крым со стороны Тамани вновь выросла – утром в ней скопилось больше 1,3 тысячи машин, а к вечеру своей очереди на досмотр ожидают 534 авто, растянувшиеся на 10 км пути.

Столько же составляет затор на въезд в Крым со стороны Херсонской области через Чонгарский мост, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Перед Крымским мостом сегодня стабильно пробка, примерно, в тысячу машин. Конечно же, погодные условия в Краснодарском крае вынудили часть туристов сменить кубанское побережье Черного моря на крымское. Но сути происходящего это особо не меняет. Пиковые нагрузки вполне себе прогнозируются, можно их спокойно предсказать и дальше, как и со стороны Крыма», – пишет политический обозреватель и редактор ФедералПресс Андрей Гусий.

Он напоминает, что организация дорожного движения и его безопасность – полностью федеральная зона ответственности. Но до сих пор Минтранс РФ не задействовал дополнительные ресурсы, чтобы сократить время ожидания досмотра.

«Безопасность – это важно, и должна быть на первом плане, но скопление тысячи скопившихся в одном месте машин – тоже не смотрится образцом безопасности. В любом случае, поручение президента России Владимира Путина смотрится как невыполненное», – отмечает Гусий.

На совещании президент поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Тогда министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу. Но по какой-то причине БДК встал на перевозку грузовиков, тогда как на совещании речь шла о задержке гражданских автомобилей.

«Ранее озвученное увеличение пропускной способности не помогло. Причина банальна – часть туристов ранее, смотря в навигатор, обозревало пробку и двигалась новыми территориями, сейчас пробка исчезла – люди поехали через мост. Красивее и быстрее. Все это еще раз говорит, что проблема не в пробке, а в организации процесса», – считает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

В 2014 году он лично руководил организацией работы переправы, и Крым привлек частные паромы для транспортировки авто. Сейчас легковые на переправу не пускают, только грузовики и с ограниченным видом грузов. Большинство фур едут по сухопутному маршруту через Ростов и Мелитополь. Отремонтированный после ракетного удара мост через полуостров Чонгар возобновил провоз грузов через пункт пропуска «Джанкой», и тут же на въезд скопилась очередь.

«Очередь была прогнозируемая. После ракетного удара многие грузополучатели/перевозчики выждали паузу и воздержались от поездок в Крым. Прежде всего, пауза была связана с обходом через КПП «Армянск», водители не хотели ехать по убитым украинским дорогам, которые Украина не восстанавливала последние 10 лет так – точно. Мост восстановили – трафик вновь увеличился. Ценник на доставку стабилизировался. По факту, можно отчасти, подтвердить заверения властей полуострова, о накоплении товарных остатков на 14 дней. Сейчас товарные остатки истощились – грузопоток увеличился», – отмечает Цуркин.

По-прежнему остается без внимания возможность пломбировать грузовики в Ростове с тем, чтобы не дублировать проверки на пропускных пунктах и сократить время в пути. Тем не менее, за проблемы с логистикой туристов и грузов будут отвечать руководители регионов, которые не нашли взаимопонимания с Минтрансом РФ.