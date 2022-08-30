На крымском радио исполняют гимн Украины

30.08.2022  15:12 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

В Крыму совершена атака на интернет- и спутниковое вещание «Радио «Крым». Трансляция прерывается исполнением гимна Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

О вмешательстве в эфир сообщают слушатели из разных городов полуострова. В Бахчисарае, Симферополе, на официальном сайте радиостанции периодически включается исполнение украинского гимна.

В Крыму совершена атака на интернет- и спутниковое вещание «Радио «Крым». Трансляция прерывается исполнением...

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«Вторую неделю продолжаются атаки на интернет площадки крымских телеканалов и радиостанций. Сегодня на одном из технологических отрезков за пределами радиостанции взломано интернет вещание Радио «Крым». Проблема коснулась только интернет сегмента и передатчиков получавших сигнал со спутника. Проблема решается. В ближайшее время вещание будет восстановлено», – сообщил генеральный продюсер канала, советник главы Республики Крым Олег Крючков.

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