На крымском радио исполняют гимн Украины

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Новости Украины

В Крыму совершена атака на интернет- и спутниковое вещание «Радио «Крым». Трансляция прерывается исполнением гимна Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

О вмешательстве в эфир сообщают слушатели из разных городов полуострова. В Бахчисарае, Симферополе, на официальном сайте радиостанции периодически включается исполнение украинского гимна.

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«Вторую неделю продолжаются атаки на интернет площадки крымских телеканалов и радиостанций. Сегодня на одном из технологических отрезков за пределами радиостанции взломано интернет вещание Радио «Крым». Проблема коснулась только интернет сегмента и передатчиков получавших сигнал со спутника. Проблема решается. В ближайшее время вещание будет восстановлено», – сообщил генеральный продюсер канала, советник главы Республики Крым Олег Крючков.