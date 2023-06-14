На крымском ТВ досталось всем – от Монтян до Сладкова

Повторения «хрущевской оттепели» с реабилитацией пособников украинского нацизма быть не должно. Русофобов ни в коем случае нельзя допускать к госуправлению, в образование и культуру, заявил в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» публицист Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Безусловно, не должно быть никакой «хрущёвской оттепели», не должно быть никакой реабилитации. Они должны получить поражение в правах, благо у нас сейчас есть соцсети, где большинство всех этих граждан свои позиции зафиксировали. Соответственно, у них не должно быть доступа в школу, в госучреждения, на какие-то руководящие должности, в СМИ, в любые другие сферы, в том числе в области культуры. Пусть бегут, пусть бегут в Польшу, в Канаду, куда угодно. И в этом плане я сторонник максимального хардлайна. Но это должно быть адресно и по заслугам, а не всех подряд», – считает Роджерс.

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Он привел в пример необъяснимую комплиментарность российских СМИ к ряду украинских националистов.

«Отдельным российским блогерам и журналистам заносятся деньги, чтобы они рассказывали, что Александр Ковалёв, который мародёр, тренировал нацбаты, уже настоящий мужик, офицер и человек чести, как это рассказывает Сладков. Только его прокол в том, что пришел в Верховную Раду в женском Rolex, который снял с трупа, поскольку, если бы он покупал эти часы, ему бы объяснили, что они женские. У нас здесь присутствуют люди типа Бильченко, люди типа Кивы, которых на центральное телевидении тащат. При том, что даже украинская пропаганда с некоторых передач российского телевидения откровенно угорает от того, что там происходит», – подчеркнул Роджерс.

По его мнению, в самой России нужно проводить отдельное СВО в области телевидения культуры и СМИ.

«Допустим, из Испании господин Шарий вещает: смотрите, взорванный Leopard, но у него до сих пор работает двигатель, вот оно немецкое качество. Ему вторит российский Сладков, что лежит британский наёмник мёртвый, а какие у него замечательные ботинки. То есть у «барона Врангеля всё английское», то есть «Свадьба в Малиновке» – это документальный фильм. И целая куча людей, которые называются российскими «ЛОМами», работают, в том числе, и в СМИ, расхваливают мощь прекрасного американского оружия, ботинок, ещё какую-то чушь несут», – считает оратор.

В ответ, ведущий программы, обозреватель Сергей Веселовский заверил, что на всю жизнь запомнил слова ныне «звезды» политических ток-шоу на российском ТВ Ильи Кивы.

«Я прекрасно помню 2014 год, Илья Кива: мы вдоль всей дороги от Киева до Донецка расставим виселицы, и все сепары будут на них висеть. И одна подруга Кивы, которая против русских школ боролась и говорила, что Путин отжал у меня мой украинский Крым. «А я сама керчанка, дочь молдаванки, и я точно знаю, что мост построен не будет», – заключил Веселовский, очевидно, намекая на Татьяну Монтян.