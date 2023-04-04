На крымском ТВ нашёлся политолог, оправдывающий отсутствие ликвидации украинской верхушки

Вербовка женщин для терактов вошла в практику украинских спецслужб, что приравнивает киевский режим к исламистам на Северном Кавказе. Закончат они так же, как все боевики – либо сбегут за границу, либо будут ликвидированы.

«Видно, что к подготовке терактов готовятся серьезно, не без участия американцев. Считаю, что решать проблему украинского терроризма надо радикально. Террористический режим должен уйти в прошлое, других вариантов нет. Иначе волну террора не остановить. Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным», – написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

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Обозреватель Александр Мащенко подтвердил, что методы «демократической Украины» ничем не отличаются от методов чеченских боевиков начала 90-х.

«Методы, которыми сейчас Украина, как «цивилизованное, демократическое, свободное государство» пытается бороться с Россией, – точно такие же, которыми когда-то в девяностые годы чеченские бандиты пытались бороться с Россией, – напомнил Мащенко в эфире «Крым 24». – Тогда теракты, которые Басаев и Масхадов и вся их банда регулярно организовывали, их тоже постоянно наши либеральные и западные СМИ пытались выдавать за внутренние разборки в России. Помните, «КГБ взрывает Россию». Методы одни и те же, бандитские и террористические, и объяснения такие же, как тогда в девяностых. Ничего нового не придумано. И финал будет точно таким же: несколько человек спасутся, будут где-нибудь в Лондоне и Вашингтоне сидеть, остальные последуют за Басаевым и Масхадовым».

Со своей стороны, военкор Георгий Медведев предложил также точечно ликвидировать организаторов терактов.

«С началом специальной военной операции военные корреспонденты, которые освещали события здесь, на передовой, которые рассказывали о том, что происходит, которые поднимали проблемные вопросы и делали всё для того, чтобы решить эти проблемы именно в пользу российской армии, в пользу России, тем самым приблизить конец киевского режима, они стали особенным врагом для Украины. И Киев предпринимал и продолжает предпринимать все попытки, чтобы этих людей ликвидировать. Поэтому здесь под прицелом абсолютно все. Но какой-то такой разницы между медийным лицом или человеком обычной рабочей профессии, который в эти минуты идёт где-то по Горловке, Ясиноватой, Авдеевке, – нет. Потому что может быть убит абсолютно любой, именно в этом и весь ужас ситуации, вся тяжесть преступного режима Украины – у него нет никаких границ, которые он не мог бы перейти. Это террористы, для которых нет никаких правил, – указал военкор.

– Когда подписчики в комментариях в telegram-каналах пишут о том, что мы точно так же должны ликвидировать главарей украинского режима, которые отвечают, в том числе, и за подобные террористические акты, нам говорят о том, что мы не должны уподобляться им, мы должны быть гуманными. Но вот возникает такой странный диссонанс: например, начальника украинского ГУР, который имеет непосредственное отношение к убийству далеко не одного человека, и даже не одного десятка людей, здесь на территории Донбасса, – если этот человек погибнет, где-то там в Артёмовске, например, мы скажем, что ура, ликвидирован военный преступник. Никто не скажет, что это было не гуманно. Но ликвидировать этого же самого военного преступника с тем же кровавым послужным списком где-то в центре Киева мы считаем не гуманным. То есть, получается, мы даём право на то, чтобы он дальше реализовывал кровавую политику киевского режима. Я глубоко против того, чтобы мы были похожи на Украину, чтобы мы уподоблялись Украине, и мы этого не делаем. Конечно, даже сейчас идёт штурм Артёмовска, наши бойцы отдают своей жизни за то, чтобы оттуда вывести гражданское население, точечно выбивать врага с его позицией, но при этом мы не используем метод ковровых бомбардировок по понятным причинам – чтобы не зацепило гражданских. Но в таком вопросе, если мы говорим о точечной ликвидации вот этих лидеров нацистов, люди которые разрабатывают террористические операции, их нужно ликвидировать. Поставят новых – и следующих нужно ликвидировать. Ведь именно в годы Великой Отечественной войны наши бойцы с противником такими методами и боролись, и это дало результат, мы пришли к Победе».

Политолог Денис Батурин, напротив, уверен в Нюрнберге 2.0. по итогам СВО.

«Мне абсолютно близка и понятна реакция военкора Медведева, но цели специальной военной операции сформулированы совершенно четко, и одним из финалов специальной военной операции будет, собственно говоря, процесс над этими преступниками, – пояснил он. – Я не исключаю, что будет принято другое решение, исходя из той ситуации, которая будет разворачиваться, как во взаимодействии между разными странами, которые являются к нам сейчас не дружественными, так и в зависимости от ситуации, которая будет развиваться на поле боя и в отношении террористической угрозы. Но сейчас я понимаю цели нашего руководства именно так: довести ситуацию до реализации целей специальной военной операции и процесса над этими преступниками».