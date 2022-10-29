На крымском ТВ недоумевают по поводу хода СВО

Ответом за подрыв Крымского моста должны были стать удары по всем мостам на Украине, которые задействованы в переправе военной техники.

Об этом в эфире «Крым24» заявил глава Общественного совета Крыма Александр Юрьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас два боевых губернатора – Кадыров и Аксёнов. И я согласен с Кадыровым в том, что мы на каждый выстрел должны отвечать жёстко по три-четыре выстрела, – отметил общественник. – Взорвали наш мост здесь, устроили теракт, мы должны были уничтожить все их мосты на Украине или хотя бы в центре, всего логистические центры. Долетел дрон до нашей электростанции в Джанкое, мы должны были взорвать все электростанции на Украине. Так ответ на ответ, и они будут бояться устраивать теракты и нападать на наши территории».

Антоновский мост в Херсоне подвергается ежедневным атакам, тогда как в 70 км от него мост через Южный Буг в Николаеве не просто стоит целехонек – по нему каждый день переправляется военная техника.

«Ни одного выстрела, он как стоит восемь месяцев спецоперации, так по нему ни одного выстрела, – отметил Юрьев. – Один раз там случайно прилетело. Почему центральный мост в Николаеве стоит, по которому идёт техника? Также в Днепропетровске крупный железнодорожный мост стоит, и по нему переправляется техника, которая идёт против наших бойцов. Почему он стоит?»