На крымском ТВ обсудили, как судить и казнить террористов

Ввести высшую меру наказания в Уголовный Кодекс можно несколькими способами, и один из них – открыть суды присяжных во всех субъектах РФ. Вопрос в том, что пока это ситуативное решение по факту теракта в «Крокус сити холле», тогда как должна быть более обстоятельная общественная дискуссия.

Об этом эфире «Первого севастопольского» рассказал заместитель руководителя Севастопольского филиала Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Виталий Мефаник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что отмена смертной казни была одним из условий принятия Российской Федерации в Совет Европы.

«В 1997 году Российская Федерация подписала Конвенцию по правам человека, в особенности по отмене смертной казни. Но это решение не было ратифицировано, и также относилось только к мирному периоду и ко времени, когда не угрожает возникновение войны. То есть, в принципе, у нас сейчас такое положение, что если официально война даже не объявлена, то она может настать. Поэтому что мы даже под эту конвенцию не попадаем. В последующем в 1999-м году Конституционный суд Российской Федерации принял такое решение о неконституционных решениях по приговорам, связанным со смертной казнью, если во всех регионах отсутствуют суды присяжных. На сегодняшний день только в одном регионе РФ отсутствует суд присяжных – это Чеченская Республика. Я думаю, если будет запрос общества, то в принципе Чечня тоже на это пойдёт, чтобы сделать там такой суд. И в 2012 году уже были попытки в Государственной Думе вернуть смертную казнь в отношении педофилов, в отношении военных преступлений, а также крупных коррупционных деяний», – пояснил эксперт.

К примеру, в США 27 штатов имеют смертную казнь. И в Советском Союзе, в России это был один вид казни – расстрел, то в Соединённых Штатах пять видов.

«Если посмотреть на Китай, там порядка 9 статей, за которые предусмотрена смертная казнь. Это дисциплинирует общество. В советском законодательстве, в Уголовном кодексе РСФСР, который действовал с 1960-го по 1997 год, порядка 35 статей предусматривали смертную казнь. В Уголовном кодексе 1997 года этих статей осталось всего 5. Должна ли быть смертная казнь? Ну, скорее всего, если запрос общества на это есть, значит, должна. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. У нас есть регламент как это делается: должна поступить инициатива Государственной Думы, Госдума должна поддержать решение в Совете Федерации, должен пройти всенародный референдум – и должны произвести изменения действующую Конституцию», – отметил Мефаник.

Член Крымской Ассоциации психологов и психотерапевтов Иван Лужанский считает, что инициатива отменить мораторий на смертную казнь сейчас будируется в обществе как ответ на требование покарать убийц ни в чем не повинных людей.

«Очень спорный вопрос. Во-первых, действительно, сейчас не то время, чтобы проводить референдумы и даже социологические опросы. Потому что не так много времени прошло с момента теракта, и в принципе вся наша страна сейчас находится в «фазе гнева», в вопросах проживания этой утраты и этих тяжелых событий. И «фаза гнева» и выражение этого гнева в том, что люди хотят вернуть смертную казнь для конкретно этих террористов, для прочих преступников, которые совершают тяжкие преступления. Это абсолютно логично. Но целесообразность этого пока непонятна. Чтобы это было адекватно, должна наступить «фаза принятия» этой ситуации, когда люди поймут, что уже это свершилось, это не изменить. Что общество как-то должно измениться в соответствии с этими событиями, и, в конце концов, должны быть приняты какие-то меры по безопасности. Когда люди почувствуют эту безопасность и стабильность, вот тогда можно будет говорить об адекватном мнении общества», – считает эксперт.

Он добавил, что ценность человеческой жизни не подлежит пересмотру, но в отношении конкретных преступников лишение жизни может стать слишком мягким наказанием.