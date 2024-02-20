На крымском ТВ обсудили вербовку беглого Овсянникова, сидящего в Лондоне с браслетом на ноге

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден под залог, но не может покинуть Лондон и обязан носить электронный браслет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Королевского суда лондонского района Сазерк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рассмотрение его дела начнется 10 марта, а пока экс-губернатор не имеет права приближаться к аэропорту, вокзалу и порту, чтобы не покинуть территорию Великобритании, с 21:00 до 5 утра обязан находиться дома, и сдать свои российский и британский паспорта властям. Ранее Овсянников выразил готовность сотрудничать с британским следствием.

Накануне в эфире «Первого севастопольского» кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов заявил, что у британской разведки нет интереса к Овсянникову как к носителю данных по базе Черноморского флота, потому как Севастополь как такая база уже не используется и вряд ли будет. С XIX века условия поменялись, и если нет авиации, то и флота тоже нет. Но у Овсянникова была вполне конкретная миссия – договориться с землевладельцами о возвращении наделов Севастополю, поскольку в украинский период все свободные территории были разобраны под ноль.

«Овсянников поехал договариваться по земле. Откуда у нас там земли, почему они там оказались – это вопрос другой. Видимо, не договорился, и его там сдали. Потому что, я не думаю, что он настолько идиот, что туда убежал. Его послали туда договариваться. У нас в городе есть проблема с землёй, и все мы её знаем – никто не знает, кто является собственником земель в нашем городе, а свободных земель в нашем городе нет. Все наши люди, которые промышляли этой землёй в украинский период, уехали. Землю за собой сохранили по конституции, и теперь торгуются», – пояснил Тихонов.

«Его арестовала совершенно никчёмная организация National Crime Agency (NCA). В своё время ее создали британцы для борьбы с теневыми деньгами. Совершенно бессмысленная и бестолковая организация, никого она не поймала, и её обычно используют для таких провокационных историй. И сейчас она вдруг засветилась и распиарилась – это первая из её операций, наверное, по экономической преступности и отмыванию денег. Скорее всего, основанием для такого рода ареста могли быть, например, наличные при нем, либо доказательства, хотя бы какие-то формальные, что он занимался финансовыми операциями. Вы представляете себе – по своей воле поехать в Лондон и заниматься там финансовыми операциями?! Как будто нет более в мире других финансовых центров. Круче, наверное, нужно было только в Вашингтон поехать и пробовать какие-то финансовые махинации там», – уточнил эксперт.

Помимо того, что Овсянников мог выполнять работу «парламентера» по земельным вопросам, он явно получил гарантии безопасности, считает журналист, экс-сенатор от Севастополя Андрей Соболев.

«Сам факт освобождения от ответственности и снятия санкций говорит о том, что без спецслужб там не обошлось. Были договорённости, может быть, уже и вербовка. Он поехал туда с полной надеждой на то, что в Великобритании его примут нормально», – подчеркнул он.

Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий удивлен тем, что в который раз «наши западные партнеры» срывают все договоренности, но с непонятным и необъяснимым упрямством им продолжают верить.

«У нас вообще на самых разных уровнях говорят о том, что западные партнёры всё время нас обманывают, но мы почему-то на эти обещания ведёмся, начиная с Горбачева и Ельцина, и заканчивая сегодняшним днём. Не то, чтобы доверять даже, а просто вестись на обещание наша беда. Раз это как-то купили, значит, вы и виноваты. Почему-то мы не предлагаем какие-то оговорки, подписки, расписки. Каждого поочерёдно кидают, причём не по одному разу, и как-то это всё не солидно получается. Так что Овсянников далеко не первый и не последний, кого кинули», – заключил Ставицкий.

Напомним, экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был арестован в Лондоне 22 января. Ему предъявили обвинение в обходе санкций и перечислении преступных денег на счета. При этом ранее Овсянников добился снятия санкций в странах ЕС, мотивируя это тем, что был вынужден как государственный служащий поддерживать политику Путина, но как гражданин его не поддерживает.