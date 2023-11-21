На крымском ТВ объявили политэмигрантов с Украины потенциальной опасностью

Часть перекочевавшей с Украины радикал-патриотической общественности сознательно идет на дестабилизацию ситуации в России, потому как в украинскую бытность это давало неплохой доход. Умение выстоять и не вестись на провокации покажет, насколько российское общество более зрелое в отличие от украинского, и не выйдет по указке из телеграм-чатов на «майдан».

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, кое-кто из них прекрасно ведает, что творит. У меня есть абсолютная уверенность, что часть так называемой радикал-патриотической общественности, во многом приехавшей к нам в качестве политэмигрантов с Украины, знает, зачем она делает то, что она делает. И абсолютно сознательно хочет воспроизвести в России, в российских условиях ту среду, в которой они буквально недавно довольно долгое время, будем говорить, десятилетия существовали и неплохо кормились на Украине. Потом, так сказать, там ситуация изменилась не в их пользу, и они приехали сюда. Понятно, что наша политическая и социальная среда совершенно другая, и тем же самым способом, как на Украине, здесь хорошо кормиться нельзя. Кормиться можно, но, конечно, что называется без трюфелей. Поэтому я абсолютно уверен, что люди действуют очень часто сознательно», – отметил Евстафьев.

Площадок для истерик, баталий, накручивания общественности в интернете превеликое множество. Но основная цель у провокаторов одна – вывести аудиторию из эмоционального равновесия и спровоцировать на спонтанные, необдуманные действия. И в этом, по мнению профессора, кроется «три кита» будущего страны и ее безопасности.

«Первое – насколько мы, как российское общество, более зрелое, чем общество Украины. Насколько мы, как российское общество, которое, безусловно, больше занимается практическим делом, нежели занималась украинское общество на период 2013-14 годов, более зрелые, чтобы не пойти за горлопанами, в том числе за людьми, которые нигде, никогда и никем не работали. Второе – насколько эффективна государственная система информационной политики. Могу сказать, что в действительности нашему государству российскому есть много что сказать и много что показать нашему обществу. Я вот погулял немного, к сожалению, времени больше не было, по выставке «Россия» на ВДНХ. Ну, я вам скажу, у нас великолепная страна с огромным потенциалом. Вопрос в другом: а мы нашли адекватные способы, чтобы это рассказать всем? Мы нашли возможность дойти до каждого, не до всех, а до каждого? Ну и третий вопрос: а мы будем заниматься контрпропагандой, противодействием вот этим информационным органам со стороны, так сказать, наших партнёров, оппонентов и иногда, кстати, друзей? Ну, или тех, кто хочет из себя изобразить наших друзей. Мы будем заниматься выработкой механизмов противодействия этому раскачиванию, хаотизации нашего мозга? Или, на нет, и суда нет?» – возмутился Евстафьев.