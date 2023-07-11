На крымском ТВ объявили «Санту-Барбару» и рекламу «Спрайта» разработкой ЦРУ

Телесериалы «Санта-Барбара», «Бивис и Баттхед» и даже реклама «Спрайта» являются разработками социальных инженеров ЦРУ по смене ценностей русского/советского общества на западное мышление.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказал ведущий проекта «ТелегаONLINE», журналист Илья Гогуа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сентябре этого года исполняется 76 лет ЦРУ, и именно эта организация отвечает за все «фабрики мысли», за все курирование ЦИПсО, и вообще занимается всей информационной пропагандой. За 76 лет эти ребята психологию человека изучили до самого высокого уровня, который только мы можем себе представить, то есть социальные инженеры работают достаточно грамотно», – отметил Гогуа.

Обозреватель считает, что поддержка Украины обусловлена, в числе прочего, встроенным в сознание образом русских – агрессивного отрицательно персонажа из голливудских фильмов.

«Есть система манипуляций, и Голливуд последние 30 лет показывал русского человека агрессором во всех картинах. И таким образом работает «фабрика мысли», то есть она формирует концепцию, и какой-то человек, живущий где-нибудь в Бразилии в фавелах, который не то, что географии не знает, он в принципе три класса даже не закончил, но он поддерживает Украину. Потому что в его голове было сознание, что русский человек – агрессор», – подчеркнул Гогуа.

Среднестатистический человек не умеет разбираться в информации, в информационных технологиях. И постепенным внедрением образов меняется мышление, мировосприятие и критерии самооценки.

«Вот ещё один пример. Когда развалился Советский Союз, моим родителям включили «Санта-Барбару». Это тоже прекрасный ЦРУшный проект, который показывал, как здорово живёт капиталистическое общество. Потому что советскому человеку, который остался без своей страны, нужно заменить сознание, чтобы на место наших патриотических понятий в мозгу встал образ капиталистического человека. И нет никого круче, чем поклоняться СиСи Кэпвеллу его западным материальным ценностям. То есть это же вроде сериал, вроде нативно всё это проходит, ничего не видно. Но потом следующему поколению, уже моему, включают MTV, где гаечки ещё подкручены, там Бритни Спирс в топике с серёжкой в пупке, какие-то скейтбордисты непонятные, которые с крыш скатываются, петарды в отца бросают своего и смеются. А, такие как я, сидели и думали: ой, как здорово, ой Бивис и Баттхед, ой, чудаки, это же здорово. Зомбирование происходило по чуть-чуть, потому что если бы мне, как подрастающему поколению, включили бы сразу же откровенную пропаганду, то мои родители бы сразу же это перекрыли. Они бы поняли, для чего им демонстрировали, как здорово жить при материальных ценностях», – пояснил журналист.

Телевизионная реклама стала одним из инструментов внедрения новых ценностей и ориентиров.

«Потом после MTV все мы помним рекламу «имидж ничто – жажда всё». А что это такое вообще? Ты можешь продать, предать кого угодно, главное – реши свою личную проблему. Ты должен нажраться, напиться и получить своё. И плевать, что тебе вдогонку будут лузеры кричать. Так в этом-то и весь смысл либерального капиталистического мира – ты индивидуалист, ты никому ничего не должен, а всем, кому должен ты прощаешь. Главное всё себе, да побольше», – указал Гогуа.

«Смысл Советского Союза и советского гражданина был в том, что мы все были едины, и человек был именно частью общества. И именно консолидированное общество запустило человека в Космос, а индивидуалист максимум, что может сделать – это купить себе яркие кроссовки, и говорить, посмотрите какой я прекрасный, я молодец, я всего в жизни добился, у меня вот кроссовки, машина, телефон покруче. Смысл индивидуализма ведёт к тому, что мы можем только потреблять, а чтобы потреблять, мы должны что-то продавать – продавать свой ресурс», – заключил обозреватель.