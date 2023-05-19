На Крымском ТВ объявили зерновую сделку новым ХПП

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Россия получает больше плюсов от «зерновой сделки», которую продлили на два месяца, чем это кажется на первый взгляд. Помимо помощи Турции и переизбранию Реджепа Эрдогана на второй срок, сделка подрывает экономический базис существования Украины – зерно вывозится, а новое не засевается.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист, экономический эксперт Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что благодаря «зерновой сделке» Россия имеет мандат на проверку судов, заходящих в порт Одессы.

«У нас есть мандат, мы досматриваем все корабли. Досматривает наш Черноморский флот и досматривают турки. Если бы этой сделки не было, и у нас не было бы мандата, то остановка кораблей для досмотра была бы правом сильного, а не международным правом», – подчеркнул Роджерс.

Он напомнил, что «с помощью этой сделки мы сильно помогаем Эрдогану».

«Нам нужно удостовериться в том, что он переизберётся в конце мая на очередной срок. Эта сделка очень помогает поднять имидж Эрдогана, в том числе на международном уровне, и турки его за это больше поддерживаю и уважают», – уверяет оратор.

С другой стороны, сделка привела к тому, что часть европейских стран отказалась от украинской сельхозпродукции из-за ценового демпинга.

«Это сделка, даже если она не приносит в России каких-то денег. Но она ничего и не стоит, вызывая, при этом, ряд позитивных геополитических моментов, – уверен эксперт. Плюс к этому из Украины вывозится практически все зерно. При этом в этом году особенно ничего и не сажалось. Если в прошлом году сажали 40-60% площадей в сравнении с 2021 годом, то в этом году еще меньше. Потому что удобрения дорогие, ГСМ не хватает, и с комбайнёров и трактористов сняли бронь и мобилизуют их полным ходом. Соответственно пахать, сеять и собирать урожай будет некому. Поэтому убивается экономический базис существования Украины. Причём это делает не Россия, а западные хозяева Украины. Они вывозят все, а украинские элитки на этом выходят в кэш. Все сливают и остаются с деньгами. А сельское хозяйство умирает, как все остальные отрасли украинской экономики, поэтому убивается сама основа, базис, фундамент существования Украины, как таковой. Она не жизнеспособна уже совершенно. То есть, если сейчас просто, как предлагают, заморозить конфликт и зафиксировать его на определённой линии, и Украина вдруг останется без внешней подпитки, она умрёт буквально за короткий срок. Не будет денег, чтобы платить зарплату чиновникам учителям, врачам, железнодорожником и всем прочим, все остановится».