На крымском ТВ предупреждают о подготовке украинско-британских диверсий

Новости Украины

Великобритания может использовать Украину как плацдарм против России, собирая данные о Черноморском флоте и отправляя диверсантов в Крым.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Владимир Евсеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, британские спецслужбы готовят на Украине диверсантов, а тральщики, которые эта страна собралась поставлять Киеву, могут быть использованы для минирования Черного моря.

«Подготовка британскими спецслужбами спецподразделений Украины уже осуществлялась. Сейчас же, вполне возможно, их деятельность будет направлена на подготовку диверсантов в отношении Крыма, подготовку разведдиверсионных групп. Великобритания должна в ближайшее время поставить Военно-морским силам Украины два базовых тральщика. Спрашивается, зачем? Я бы не исключал, что эти тральщики будут использованы, во-первых, не по назначению, а например, для доставки диверсионных групп на территорию Крыма. Второе – эти тральщики способны не только тралить мины, они могут мины ставить. Опять же, это может быть организация диверсий в отношении судов, которые имеют отношение к Черноморскому флоту. Я уж не говорю о том, что Великобритания выделила больше миллиарда фунтов стерлингов на строительство восьми ракетных катеров», – заявил Евсеев.