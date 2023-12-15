На крымском ТВ призвали национализировать предприятия «ждунов»

Обращение воспитанников детской спортивной школы Судака, чей спортзал не пригоден для занятий, сделанный в ходе «Прямой линии» с президентом Путиным касается не только ремонта спортивной инфраструктуры Крыма. Юные спортсмены пожаловались, что их спортзал покрыт плесенью, в нем прогнил пол и протекает крыша. Но почти 10 лет здание спортивного комплекса простояло бесхозным, республика тянула с его оформлением в казну. И хоть Госсовет Крыма регулярно проводит национализацию объектов, в разы больше остается за украинскими собственниками, которые обещают «въехать на танках» в Крым.

Об этом аналитик и военный волонтер Павел Селекзянов рассказал в эфире «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он пояснил, что подбор адресных вопросов, которые озвучиваются на «Прямой линии» с президентом, проходит путём мониторинга основной темы, которую поднимают жители региона в обращениях в администрацию главы государства.

«И данный вопрос, который озвучивался, он возник не случайно. Ситуация, которая возникла в Солнечной Долине, касается не только спорта, как такового – она касается и проблемы на общем уровне. Я, как житель Крыма могу сказать, что попасть к руководителю муниципалитета на приём достаточно сложно. Если вы откроете различные общественные страницы цифровой связи, то и с этим сложно. Здесь ещё вопрос заключается в том, что данное помещение было на протяжении 9 лет бесхозным, и это проблема общекрымская, не разрешённая с собственниками и с бесхозным имуществом. Она стоит в Крыму остро, она касается как социальных, так и в принципе различных объектов недвижимости. Эти вопросы только-только стали решаться с началом СВО. Вопрос бесхозных социальных учреждений тоже стоит остро. И вопрос заключается в том, что это нужно решать, механизмы есть, и почему за 9 лет только-только к этому подошли и вдруг стали решать с вымороченным имуществом? Это вопрос не только спорта. Это вопрос работы ответственных лиц по наведению порядка с имуществом», – заключил Селекзянов.

Глава Общественного совета Симферополя Александр Юрьев добавил, что помимо бесхозного имущества, брошенного украинскими собственниками, есть вполне процветающие компании, которые номинально имеют российское руководство, но средства переправляют украинским хозяевам.

«Я бы ужесточил закон для «ждунов» и для коммерческих компаний, среди учредителей которых есть граждане Украины. На территории Крыма, если только взять, у нас здесь много работает предприятий, где украинские учредители явно негодяи. Смотришь их социальные сети – обещают на танках въехать в Крым. А предприятия работают. Если посчитать список того, что рассматривает Государственный совет, то по сравнению с объёмом недвижимости и предприятиями этого очень мало. Проблема в том, что Госсовет национализирует и занимается предприятиями, в которых есть недвижимость. А есть предприятия, которые зарабатывают деньги без недвижимости, и вы их никак не национализируете. Они зарабатывают и отправляет деньги своим учредителям. Этот список я могу дать. Но недвижимости нет, а предприятия – есть. И у них либо директора «ждуны», либо они директора на 0,5-1%», – пояснил Юрьев.

Напомним, в ходе «прямой линии» с президентом было показано видеообращение детей из спортивной секции Судака по хоккею на траве. Спортивный комплекс в селе Солнечная Долина, где должны заниматься эти дети, много лет стоит заброшенный, потому как украинские собственники имели на него неспортивные планы, которым помешал сбыться 2014 год. Местные власти ходатайствовали о передаче комплекса в муниципальную собственность, после чего будет изготовлен проект реконструкции и за счет средств инвестора проведен капитальный ремонт.