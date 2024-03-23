На крымском ТВ уже объявили, кто будет президентом после Путина

В ходе специальной военной операции формируется не только новая элита страны – СВО даст России нового президента. А его командой будут все те, кто сегодня помогает фронту на своем рабочем месте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Крым 24» политолог Денис Батурин отметил, что среди населения приграничных регионов больше осознанности целей и задач СВО, но это не значит, что жители российской глубинки лишены этого понимания – каждый на своем месте имеет возможность помочь фронту.

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«Давайте понимать, что пока в любом случае человек не будет близок к тому, что происходит на специальной военной операции в самых разных ее сторонах, он всё равно этого не осознает. Но это тоже не значит, что всех граждан нашей страны надо окунуть, провести через это. Мы, как жители приграничного Крыма, другие граждане России, живущие в приграничных регионах, конечно, это лучше всего понимают. А ещё лучше всё это понимают те, кто прошёл через специальную военную операцию. Именно поэтому Владимир Путин и создал эту программу. Он назвал это новой элитой. А самой сильной поддержкой для этой новой элиты будут как раз те, кто прошёл через эту специальную военную операцию, даже профессионально, трудясь в ВПК. Потому что он совершенно чётко понимает, что от каждого его винтика, изобретения, всего остального зависит жизнь – и не одного человека, и не только военного. А потом, скажите пожалуйста, кто против этой элиты и против этого огромного количества людей пойдёт в будущем? Это сложно, это не получится. И знаете ещё почему? Потому что, как Вячеслав Володин сказал несколько лет назад, когда ему задали вопрос – а кто будет после Путина, – сказал: после Путина будет Путин», – подчеркнул политолог.

Участник спецоперации с позывным «Призрак» добавил, что президентские выборы показали всему миру, что значит мобилизация народа. И бойцы в зоне спецоперации уверены, что по ее окончании их не забудут, а, напротив, сделают героями страны.

«Я застал конечный результат Афганистана, когда вывезли людей, вывели наши войска. Многие из афганцев превратились в бандитов, создали группировки. Потому что они были брошены страной, по факту им ещё говорили: «мы вас туда не посылали». Они были брошены, люди попытались создать что-то своё. Вот в чём плюс всего, что сейчас происходит и создаёт Путин. Он понимает, что это будущая элита страны, что и она будет завтра во главе рядом с ним стоять. Не будет Путина – будет Путин, правильно, всё равно», – заключил боец.