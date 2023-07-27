На крымском ТВ заявили об угрозе информ-майдана «рассерженных южнорусских патриотов»

Любой майдан, будь он прозападным или «рассерженно-патриотическим», ведет к потере государственности. Поэтому все призывы к свержению власти не конституционным путем, не на выборах – продиктованы интересами Запада – развалить Россию и получить доступ к ее ресурсам.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал писатель, политтехнолог и член Общественной палаты Севастополя Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу отвечать за ребят там, на фронте, за их мнение, им просто не до этого. Потому что у них идёт реальная боевая работа: хохол пытается накатывать, хохол получает по щам. Но всё равно их прикладами инструкторы толкают вперёд, поэтому нашим пацанам не до этого – они бьют хохла на фронте. Но я думаю, что если бы ребята узнали, какой здесь, извините за выражение, срач устраивают, им было бы очень неприятно, и мы должны быть осторожными. Я понимаю, о ком идет речь, о так называемых «рассерженных патриотах» и других южнорусских типа патриотов. Это очень печальное, конечно, для нас явление. Но это явление не случайное», – подчеркнул он.

«Мы же давно обсуждали, что не получившийся Майдан на Болотной теперь будут замещать и делать ставку на так называемых патриотов, которые вот прямо «За Россию, вперёд! – Но давайте скинем режим». Это те же майданные технологи, те же самые, ничем не отличаются, только в другой упаковке. Ведь неважно – это оранжевый, или евромайдан, или патриотический майдан. Какой угодно майдан ведёт всегда к потере государственности, во всех странах», – отметил он.

«Так было – что в арабских странах, что в Армении, когда они после прихода Пашиняна потеряли Нагорный Карабах, и теперь угроза уже границам непосредственно Армении. То же самое на Украине, когда прошёл второй Майдан – это было уже как самострел, и всем было понятно, что государственность Украиной будет потеряна. И она потеряна в прямом и в переносном смысле. Поэтому, когда нас зовут к смене власти не конституционным путём, не на выборах, а любым другим путём, то надо понимать, что это нашептывают нам вражеские голоса, и кто это озвучивает, тот является не патриотом, а прямым врагом нашего государства и нашего народа», – заключил Юхин.