На крыше знаменитой панорамы в Севастополе откроют смотровую, куда поднимался Николай II

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Реставрация здания музея-панорамы «Обороны Севастополя 1854–1855 гг.» завершится в конце этого года. После чего начнутся восстановительные работы на самом полотне. Об этом «ForPost» сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К концу декабря объект будет готов. Но сейчас мы говорим только о реставрации здания. После начнется процесс реставрации живописного полотна, для которого, собственно, и построено здание. По заданию Минкультуры РФ этим будет заниматься Реставрационный центр им. Грабаря, который имеет большой опыт, в том числе по реставрации диорамы на Сапун-горе. Они просят на этот процесс примерно 1,5 года», – отметил он.

Из оригинального полотна «Осада Севастополя» Франца Рубо сохранилось 39 фрагментов, 2 из которых находятся в панораме «Бородинская битва», тоже авторства Рубо. В декабре этого года в Москве состоится их передача Музею обороны Севастополя. Но посетителям пока их не увидеть – по договоренности с реставраторами организованные экскурсии в панораму возможны на этапе 60-70% готовности.

Благодаря организации на Историческом бульваре выставочных площадок, в музее-панораме высвободится площадь под экспозицию истории Севастополя.

«В здании панорамы создаётся новое музейное пространство с экспозицией, которая будет охватывать все этапы развития Севастополя от его основания до сегодняшнего дня. Своего рода краеведческий музей. Севастополь со своей богатейшей историей такого места не имеет, и мы решили взять это на себя», – отметил директор музея.

Еще одни новшеством станет видовая площадка на крыше панорамы, куда, если верить музейщикам, поднимался только Николай II.

«Это прекрасная смотровая площадка, с которой вид на город со всех сторон. Мы решили сделать экскурсию именно на купол: отреставрировали лестницу, установили ограждения и теперь это будет эксплуатируемая кровля, на которую мы будем пускать посетителей», – подытожил Смородкин.