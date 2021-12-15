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Новости Украины

Содержание телефонных разговоров президента Украины Владимира Зеленского известно как западным, так и российским спецслужбам.

Об этом в интервью скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Богдана, спецслужбы знают реальное содержание телефонных разговоров Зеленского с Россией и Западом.

«А разведслужбы вообще как? Если это мессенджеры в телефоне, то американцы точно все знают. Эти знают все. То есть сейчас нам говорят: «Исполняйте «Минские соглашения». А мы говорим: «Нет». А [Богдан изображает компромат западных спецслужб на Зеленского] это как? А эта связь наша государственная, она же еще при Советском Союзе [делалась]», – сказал экс-чиновник.

«То есть, если это был телефон (Россия имела доступ к содержанию разговора). А если был этот звонок, кто-то куда-то звонил. А даже если не был, может сейчас выйти какой-то персонаж с той стороны и сказать: «Был такой-то звонок, такого-то числа, с таким [содержанием]. На крючке они? У кого они на крючке? У всех», – заявил Богдан.