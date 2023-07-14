На Купянском направлении ВС РФ перерезали дорогу жизни для ВСУ

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На Купянском направлении российские войска отрезали ряд украинских подразделений от основных сил.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале сообщил экс-глава МГБ ДНР, военный аналитик Андрей Пинчук.

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«Значимое тактическое продвижение российских сил. Армия России на Купянском направлении перерезала т.н. «дорогу жизни» Чугуев-Меловое, используемую для снабжения ВСУ и эвакуации раненых, отрезав ряд украинских подразделений от основных сил», – написал Пинчук.

Успехи российской армии на этом направлении отмечает и военный обозреватель Юрий Подоляка, по мнению которого, на стыке Луганской и Харьковской областей происходят «самые интересные события».

«Наши войска продолжают атаковать в районе населенных пунктов Торское и Заречное, прорвали оборону противника еще в одном месте и вышли на реку Жеребец чуть севернее в районе населенного пункта Ямполовка. Здесь даже важно не само продвижение, а то, что у противника войска теряют боевую утойчивость, что требует подброски мощных резервов», – говорит Подоляка.

По его словам, здесь начинают появляться части ВСУ с Запорожского фронта. Причем это не единственное опасное направление для ВСУ.

«Вчера наши части смогли продвинуться вперед южнее Новоселовского примерно на 1 километр. К вечеру было занято все село Новоселовское. Таким образом будет охват высоты 190 с трех сторон, падение которой сразу открывает нам путь в район Стельмаховки и Берестовое, который остается очень опасным для всей группировки противника южнее Купянска в случае выхода наших войск на Оскольское водохранилище», – указывает обозреватель.

При этом он добавляет, что одновременно будет развиваться наступление южнее в районе Красного Лимана.

Эксперт приходит к выводу, что российское наступление здесь «развивается гораздо более успешнее, чем распиаренная операция ВСУ»

При этом на Запорожском направлении противник предпринял очередную попытку прорвать российскую оборону.

«После массированной артподготовки противник пошёл на прорыв в направлении населённого пункта Урожайное правее Великой Новоселовки, – сообщает заместитель начальника Главного Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. – На данный момент он несёт ощутимые потери, но попыток прорвать нашу оборону не прекращает».

Он добавил, что Урожайное не первый раз подвергается атакам.

«Видимо, после безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя это направление, как наиболее оптимальный вектор продвижения», – добавил Ходаковский.