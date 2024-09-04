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Российские следственные органы продолжают получать информацию о преступлениях, совершенных террористами киевского режима, вторгшимися в Курскую область. Личности преступников уточняются, а на боевиков «особо отличившихся» подразделений ВСУ ведет охоту спецназ военной разведки.

Так, замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет» рассказал о преступлении террористов ВСУ, расстрелявших в Курской области трех детей, которые пытались спастись от нелюдей на мотоцикле.

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«Эти военнослужащие, так называемая украинская армия, ведут себя на нашей территории как фашисты в годы Великой Отечественной войны. Они расстреливают мирное население. Посадили трех детей, ориентировочно 10–12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — приводит слова Кадета ТАСС.

Российский военный отметил, что это далеко не единственный случай умышленного убийства мирных жителей Курской области террористами ВСУ.

По его словам, недавно в Малой Локне несколько пенсионеров стояли около магазина в ожидании транспорта для эвакуации. В какой-то момент над ними завис наблюдательный БПЛА укров.

«После этого через несколько минут вышли два <…> [боевика ВСУ] и прямо из стрелкового оружия расстреляли их и зашли обратно в дом», — рассказал Кадет.

По словам российского офицера укронацисты расстреляли не менее десяти мирных жителей.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщает об изнасилованиях, творимых украинскими боевиками на оккупированной территории Курской области, куда Зеленский отправил «геройствовать» всевозможный сброд из числа криминальных элементов, нацистов-отморозков и иностранных наемников.

«Есть данные о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы», — заявил Мирошник.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ, Банковая таким образом очистила Киев и другие крупные украинские города от нежелательных элементов, заранее дав добро на грабежи, убийства и изнасилования, о чем свидетельствуют захваченные в плен боевики ВСУ.

Жительница Курской области Нелли рассказала нашим правоохранителям, что «хэрои» ВСУ расстреляли девушку в одном из сел Суджанского района. По ее словам её, 25-летняя соседка назвала двух бандерлогов и иностранного наемника «фашистами, хуже немцев». Убийство произошло на глазах её младшей сестры, которой удалось убежать.

«Девушку расстреляли прямо на глазах у меня и ее младшей сестры. Та испугалась и убежала, что с ней произошло дальше, не знаю», — сообщила Нелли.

Еще одна местная жительница Наталья Порываева дала показания российским следователям, что в Судже ВСУ в упор расстреляли беременную женщину на глазах у мужа и ребенка.

«При выезде из деревни по бокам посадочки такие небольшие — с автоматами сидят вэсэушники, обстреливают машины гражданские. В Суджанском районе расстреляли беременную девушку, 24 года, в упор. Представляете, на глазах у мужа и ребенка, как это?», — с ужасом рассказала Наталья.

Врио губернатора Алексей Смирнов написал в своем тг-канале, что в Курской области продолжается работа по поиску местных жителей, которые были объявлены пропавшими без вести после вторжения ВСУ.

«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков – найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтерам за самоотверженную работу», — заявил Смирнов.

Врио губернатора подчеркнул, что волонтеры Красного Креста работают в стесненных условиях, и обещал решить их проблемы и помочь в поиске пропавших и распределении гуманитарной помощи беженцам.

По данным департамента информации Курской области, местные власти вот уже месяц ничего не знают о судьбе замредактора газеты «Суджанские вести» Инны Демьяненко. Журналистка пропала 6 августа во время вторжения ВСУ, и с тех пор информацией о том, жива она или нет, и где находится, родные и близкие не располагают.

«Никакой связи с ней нет с утра 6 августа, телефон вне зоны доступа. Пытались даже отследить, не было ли операций по ее банковским картам, но и тут никакой информации нет», — сообщил главред «Суджанских вестей» агентству РИА Новости.

По словам главы администрации российской части Харьковской области Виталия Ганчева, Киев отказывается обменивать заложников из числа захваченного укронацистами гражданского населения, особенно волонтеров и активистов. На всех переговорах об обмене Киев пытается навязать нашей стороне собственные условия, подчеркнул Ганчев.

«В украинских СМИ они говорят о том, что они готовы на эти обмены. Но в реальности мы видим, что идет полная блокировка этих процессов. То есть никто не идет ни на какие контакты, далеко не каждый гражданский человек наш может сейчас претендовать на этот обмен», — признал Ганчев.

Он отметил, что только освобождение от нацистов Харьковской области позволит переломить эту ситуацию.

Следственные органы РФ продолжают поиск пропавших без вести людей и сбор фактов преступлений киевского режима на нашей территории.