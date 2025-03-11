«На Курщине задница катастрофических размеров. Сырский врет» – Арестович
Украинское военное и политическое руководство врет, что ВСУ контролирует ситуацию в Курской области. На самом деле, там для украинской армии уже не кризис, а полная катастрофа.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Там задница. Задница длится уже больше недели, задница достигла катастрофических размеров. Я не буду говорить подробности, чтобы не давать радости врагам, но они и сами знают, что там с нашими происходит.
Повторяется тот же самый сценарий, что всегда и везде, когда делается херня, потом херня нарастает потом все кричат про херню потом понимают, что херня уже превращается задницу, задницу в квадрате, потом задницу в кубе, и наконец-то с вершин административного Олимпа по телеграм-каналу сообщается, что что-то слегка не заладилось, будем пересматривать.
Обычно после этого появляется попка, Сырский, и он заявляет: «Брехня, никакого окружения там нет, там все хорошо, там контролируемо и там все управляемо». Все солдатские чаты, все, кто имеет друзей в армии на курском направлении, а их, слава богу, хватает, криком кричит, что задница полнейшая, деваться некуда, но у нас начальство говорит, что вы зря беспокоитесь, вы знаете, как там вообще хорошо все на Курщине.
И рано или поздно это заканчивается выходом с потерями, выходом через бутылочное горлышко, которое там оставили, простреливаемое противником, изничтожаемое дронами, с бросанием раненых, с бросанием убитых, техники и всего остального. В общем, все как всегда. И люди эти ничему не учатся», – заявил Арестович.
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