На Лебедева-Сибирского Москве предлагают ответить бароном Ливерпульским

24.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала бизнесмену и издателю Евгению Лебедеву пожизненный титул барона Хэмптонского и Сибирского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на британский правительственный бюллетень The Gazette сообщает «РИА Новости».

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Отмечается, что Лебедев станет первым пэром из России и войдет в число пожизненных членов палаты лордов британского парламента. Титула его удостоили за заслуги в развитии медиаиндустрии и благотворительность.

Евгений Лебедев — сын российского предпринимателя Александра Лебедева — владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты Evening Standard и Independent.

Правда, политический обозреватель Владимир Корнилов недоумевает, почему Лебедев получил титул «Сибирский».

«Вот в Палате лордов Британии и барон Сибирский завелся. Одно не могу понять: почему Сибирский-то??? И один Лебедев, и второй в Москве родились, насколько мне известно. Или кто-то из них в Сибири победу одержал над кем-то? Или намек на их будущее?

Предлагаю и у нас сенаторам такие титулы раздавать, с раздачей земелек британских: барон Ливерпульский, граф Солсберецко-Кентский и герцог Люберецко-Кембриджский. Ну, раз уж пошла такая пьянка», – пишет Корнилов.