«На лето этого хватит» – в Киеве советуют переходить на «умную» солнечную энергию

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В условиях дефицита электроэнергии украинцам следует переходить на самообеспечение – и обзавестись солнечными батареями или газовыми генераторами.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Юрия Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело, заявил основатель Бессарабского медиа-холдинга, эксперт по энергетике Виктор Куртив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть разные виды потребителей, которые частично могут перейти на самообеспечение. Самое простое и быстрое решение – это солнечная электростанция с умной батарейкой. Есть богатые домохозяйства, которые будут решать этот вопрос. Его можно решать по-разному. Дизель-генератором, но при существующей цене дизельного топлива стоимость кВтч будет 17-20 гривен, а у солнечной электростанции – в разы дешевле. Второе, это волна среднего и крупного бизнеса, все супермаркеты, они делают крышные решения. Складские помещения, где есть площадь крыш, комбинация солнца и умных батареек, это рабочая история. Хотя в зимние месяцы этого не хватит. Это не панацея», – сказал эксперт.

«Но это частичные решения, кластерные. Единственное решение, которое можно успеть реализовать – это децентрализованная газо-поршневая генерация контейнерного типа. В мире огромное количество таких электростанций контейнерного типа», – резюмировал Куртив.