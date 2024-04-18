«На лето этого хватит» – в Киеве советуют переходить на «умную» солнечную энергию

Вадим Москаленко.  
18.04.2024 17:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 133
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


В условиях дефицита электроэнергии украинцам следует переходить на самообеспечение – и обзавестись солнечными батареями или газовыми генераторами.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Юрия Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело, заявил основатель Бессарабского медиа-холдинга, эксперт по энергетике Виктор Куртив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях дефицита электроэнергии украинцам следует переходить на самообеспечение – и обзавестись солнечными батареями...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Есть разные виды потребителей, которые частично могут перейти на самообеспечение. Самое простое и быстрое решение – это солнечная электростанция с умной батарейкой. Есть богатые домохозяйства, которые будут решать этот вопрос. Его можно решать по-разному. Дизель-генератором, но при существующей цене дизельного топлива стоимость кВтч будет 17-20 гривен, а у солнечной электростанции – в разы дешевле.

Второе, это волна среднего и крупного бизнеса, все супермаркеты, они делают крышные решения. Складские помещения, где есть площадь крыш, комбинация солнца и умных батареек, это рабочая история. Хотя в зимние месяцы этого не хватит. Это не панацея», – сказал эксперт.

«Но это частичные решения, кластерные. Единственное решение, которое можно успеть реализовать – это децентрализованная газо-поршневая генерация контейнерного типа. В мире огромное количество таких электростанций контейнерного типа», – резюмировал Куртив.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть