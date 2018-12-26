На личном уровне война уступает низким зарплатам – социологи о приоритетах украинцев

26.12.2018, Киев, Игорь Петров

Из всех общегосударственных проблемы больше всего граждан Украины волнуют вооруженный конфликт на Донбассе и коррупция, на личном уровне главными проблемами являются рост тарифов и низкие зарплаты.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военный конфликт на Востоке Украины (72%) и взяточничество и коррупция во власти (41%) – основные общегосударственные проблемы по оценкам граждан. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют повышения тарифов на коммунальные услуги (52%), низкий уровень зарплат и пенсий (50%), и инфляция (40%).

«Проблема номер один – война, военный конфликт на востоке. На втором месте – коррупция. Остальные проблемы волнуют меньшее число людей. В рейтинге личных проблем лидируют совсем другие проблемы – рост тарифов, низкие зарплаты и пенсии, рост цен. Эти проблемы волнуют почти каждого второго, тогда как военный конфликт на востоке – лишь на четвертом месте. Это достаточно традиционные ответы, мы об этом говорим почти на каждой пресс-конференции», – прокомментировал результаты опроса руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович на пресс-конференции в Киеве.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 16 ноября по 10 декабря 2018 года. Было опрошено 40 тыс респондентов из всех регионов Украины.